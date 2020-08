Nezamestnanosť by mala v najbližšom období rásť miernym tempom

dnes 13:16 -

Nárast nezamestnanosti na Slovensku v júli tohto roka bol podľa analytikov mierny a štatistiky ľudí bez práce ich neprekvapili. Na úroveň 7,7 % vzrástla najmä v dôsledku oneskorenej registrácie absolventov vysokých škôl na úradoch práce, na druhej strane negatívny vplyv koronakrízy na trh práce zmiernili vládne opatrenia.

Nezamestnanosť v júli tohto roka medzimesačne vzrástla o 0,25 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne bola vyššia o 2,68 p. b. "V číslach nezamestnanosti sa v júli v súlade s očakávaniami miešali dva protichodné efekty, a to vyšší dopyt po nových zamestnancoch po uvoľnení prísnych protipandemických opatrení a súčasne rastúci prílev nových nezamestnaných do evidencie úradov v dôsledku doznievania následkov prvej fázy krízy vyvolanej pandémiou, ktorý navyše podporila aj oneskorená registrácia absolventov vysokých škôl," konštatuje analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.

Miera nezamestnanosti v posledných mesiacoch aj v júli rástla o niečo výraznejšie na juhu stredného Slovenska a na východnom Slovensku, teda v regióne, ktorý dlhodobo vykazuje nadpriemerné čísla nezamestnanosti. "V porovnaní s februárom sa nezamestnanosť najvýraznejšie zvýšila v okresoch na Gemeri, ktoré dlhodobo kraľujú rebríčku okresov s najvyššou nezamestnanosťou. V samotnom júli sa k nim pridali aj viaceré okresy na východnom Slovensku, prevažne na jeho juhu, ako Dolný Zemplín a Abov, ale aj Gelnica či Sabinov. Na západnom Slovensku, ktoré dlhodobo vykazuje relatívne nižšiu mieru nezamestnanosti, rástla v júli nezamestnanosť najmä na hornom Považí," priblížil Koršňák.

Nezamestnanosť na Slovensku by mala rásť aj v najbližších mesiacoch, ale miernejším tempom. Vývoj bude podľa analytikov závisieť aj od vypuknutia druhej vlny pandémie nového koronavírusu. "September pravdepodobne prinesie nárast v prítoku absolventov, čo môže oproti letu zvýšiť mieru nezamestnanosti. Negatívny vplyv na trh práce zmierňujú štátne opatrenia na ochranu pracovných miest, závisí však od miery ich využitia. Zároveň bude dôležité sledovať, ako sa bude vyvíjať situácia u zamestnávateľov po skončení sa poberania štátnej pomoci z dôvodu koronakrízy," doplnila analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. Celkovo v tomto roku podľa jej slov možno očakávať vyššiu mieru nezamestnanosti ako pred pandémiou. Dôvodom je zhoršená ekonomická situácia na Slovensku aj v Európskej únii. "Veľa bude závisieť od ekonomického oživenia na Slovensku a v Európe a tiež od toho, nakoľko bola strata pracovných miest dočasná a bude môcť byť relatívne rýchlo znovu obnovená," hovorí Muchová.

Podľa Koršňáka na jeseň nie je možné vylúčiť druhú vlnu prepúšťania, ktorú by mala zvýrazniť registrácia absolventov stredných škôl, ktorí nepokračujú v ďalšom štúdiu. "Podobne ako pri vysokoškolákoch sa dá predpokladať, že ospalejší trh práce ich nebude schopný absorbovať v rozsahu podobnému minulým rokom a dlhodobý trend poklesu ich registrácie na úradoch by sa tento rok mal dočasne otočiť," predpokladá Koršňák. Tiež je podľa neho súčasné oživenie rýchlejšie, ako sa očakávalo, čo by mohlo tlmiť aj negatívne vplyvy na trh práce. "Na druhej strane, prípadný silnejší rozbeh pandémie v Európe by mohol toto oživenie výraznejšie pribrzdiť, až zvrátiť, čo by sa prejavilo aj na opätovne rastúcom tlaku na rast nezamestnanosti. Stále pritom očakávame, že nezamestnanosť by sa na konci roka mohla pohybovať na úrovni medzi 9 % a 10 %," dodal Koršňák.