Bitcoin a fbLibra nie je to isté

Raghuram Rajan, bývalý guvernér Indickej rezervnej banky, uviedol, že digitálne meny pravdepodobne budú mať veľký vplyv na úlohu centrálnych bánk a retailových veriteľov vo svete a mohli by zmeniť tvár celého finančného systému. Zatiaľ čo sa o tejto myšlienke stále diskutuje, centrálne banky by pravdepodobne mohli začať vydávať digitálne verzie fiatových mien. Čínska ľudová banka už tento projekt testuje, zatiaľ čo iné centrálne banky zvažujú, či vôbec vydať vlastné kryptomeny.

Bitcoin je „decentralizovaná“ kryptomena, čo znamená, že na rozdiel od fiatových mien nemá centrálny orgán, ktorý riadi jeho vydávanie. Je postavený na takzvanej technológii blockchain, ktorá je na svojej najjednoduchšej úrovni nemennou verejnou knihou bitcoinových transakcií. Bitcoiny sa často kritizujú, že ide o špekulatívne aktívum.

Libra od facebooku má centralizovanejší prístup. Je to projekt, ktorý navrhlo konzorcium spoločností vedené facebookom minulý rok. Libra však zo strany regulačných orgánov zožala značnú kritiku, najmä kvôli väzbám na facebook a jeho histórii v oblasti ochrany osobných údajov. Zámerom je, aby Libra bola tzv. „stabilnou mincou“, ktorú by podporil kôš svetových mien. Tým by sa udržala jej stabilná hodnota v kontraste s volatilitou, ktorou je známy bitcoin. Začiatkom tohto roka požiadalo Združenie Libra o súhlas regulačných orgánov s vydaním digitálnej meny podporovanej jednou menou. To by znamenalo, že digitálna minca konzorcia sa môže napríklad rovnať euru alebo americkému doláru.

Rajan uviedol, že bitcoin je skôr „špekulatívnym aktívom“ ako aktívom, ktoré sa používa na transakcie vo veľkom rozsahu. Investori sa často utiekajú k bitcoinom, keď tradičné aktíva ako dlhopisy začínajú byť menej atraktívne. „V tomto zmysle je bitcoin trochu ako zlato, zlato má v skutočnosti nejakú hodnotu, pretože si ceníme šperky, ale bitcoiny niečo také nedokážu. Napriek tomu majú hodnotu, pretože si ostatní myslia, že hodnotu majú,“ povedal Rajan pre CNBC.

„Na druhej strane je Libra pokusom o vytvorenie meny, ktorá sa používa na transakcie. A to nie je len myšlienka držať ho ako špekulatívne aktívum, ktorému rastie hodnota..., ale použiť ho na transakcie. Konečnou základnou hodnotou bude teda centrálna banka, nedá hodnotu Libre, ale tomu, za čo sa Libra dá vymeniť,“ dodal.





Bývalý centrálny bankár povedal, že mať súkromnú digitálnu menu, ktorá by mala „monopol“, by bolo „problematické“. Nakoniec však budú existovať konkurenčné súkromné ​​digitálne meny s rôznymi úlohami. „Záverom teda je, že rôzne súkromné ​​meny budú robiť rôzne veci a môže to byť bitcoin, bu´d ako uchovávateľ hodnoty, alebo ako špekulatívne aktívum. Aj keď Libra môže byť typ meny, ktorá sa používa viac na transakcie, “uviedol Rajan.

Jednou z veľkých výziev v oblasti digitálnych mien je množstvo údajov, ktoré sa s nimi spájajú.

„Dôverujete centrálnej banke pri každej uskutočnenej transakcii? Mala by to vláda vedieť? Krása hotovosti v našich rukách spočíva v tom, že je anonymná. Aj keď nerobíte niečo nezákonné, nechcete, aby vláda videla všetko, čo robíte,“ povedal Rajan. To isté platí pre súkromné ​​digitálne meny. Rajan však uviedol, že medzi týmito konkurenčnými digitálnymi menami môže byť potrebné „integrovať údaje“ „pretože nechcete, aby bola celá vec balkanizovaná.“

Dodal však, že existuje niekoľko otázok, ktoré treba ešte zodpovedať. „Potrebujeme nejaké širšie globálne pravidlá. Čo urobia krajiny s údajmi zozbieranými zo zahraničia o tom, kto používa ich menu? Ako sa ubezpečíte, že sa dodržia zvyčajné bezpečnostné opatrenia? Čo ak niekto používa cudziu digitálnu menu na nákup určitých služieb, na kompromitáciu, špionáž, vydieraniu, atď.? To sú obavy, ktoré nie sú v dnešnom svete prehnané,“ uzavrel Rajan pre CNBC.