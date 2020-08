Prieskum: Kvôli koronavírusu bude 39 % opýtaných nakupovať len absolútne potrebné oblečenie

Zdroj: Glami

V nasledujúcich mesiacoch budú zákazníci míňať najviac peňazí v obchodoch s cenovo dostupnou módou (30 %). Dobrou správou však je, že Slovákov čoraz viac zaujíma udržateľná móda a značky, čo dokazuje aj to, že sa tento druh módy s 28 % percentami umiestnil len kúsok za fast-fashion módou.

Význam udržateľnosti na Slovensku všeobecne rastie a dokazuje to aj fakt, že 20 % opýtaných, ktorí nakupujú módu z druhej ruky, ju nekupujú so zámerom ušetriť. Zároveň takmer polovica užívateľov už niekedy predala svoje nosené oblečenie. Niektorí z nich svoje oblečenie takto predávajú pravidelne (13 %). Zároveň sa potvrdzuje aj to, že kvalita produktov je pre Slovákov dôležitá. Viac ako 30 % z opýtaných nechce robiť kompromisy v otázke kvality a radšej si za kvalitný kúsok priplatia. Takmer polovica užívateľov by kompromis síce urobila, ale nie pri všetkom, čo nakupujú.

● Zákazníci v predchádzajúcich mesiacoch míňali viac peňazí za módu on-line (57 %) ako v kamenných predajniach (14 %).

● On-line nakupujú hlavne preto, že je to pre nich pohodlné.

● 17 % z opýtaných sa naučilo v e-shopoch nakupovať počas pandémie a už pri on-line nákupoch zostali.

● Iba 3 % ľudí nakupuje on-line z dôvodu, že majú strach z koronavírusu.

● Pokiaľ ide o nákupy v kamenných predajniach, sú užívatelia impulzívni - do kamenných obchodov zájdu hlavne vtedy, keď idú okolo a zaujmú ich zľavy vo výklade.

● 39 % užívateľov bude nakupovať iba najpotrebnejšie produkty a základné kúsky.

● 14 % opýtaných bude nakupovať nové trendy kúsky.

● Najviac peňazí minú na letné oblečenie, športové oblečenie a letná obuv sú na druhom a treťom mieste.

● Za módu na dovolenku neplánovalo minúť žiadne peniaze iba 11 % opýtaných.







Projekt Fashion (Re)search je dlhodobý výskumný projekt vyhľadávača módy GLAMI o stave slovenskej módnej e-commerce, založený na kontinuálnom zbere dát od slovenských užívateľov internetu. Špeciálny “Covid-19: Deň po” report je založený na dátach z dotazníkového prieskumu s viac než 2400 užívateľmi slovenského internetu, ktorý prebehol od 27.7. do 5.8.2020.