Kontroverzné úpadky: Nový druh konkurzu vyvoláva obavy veriteľov

Záchranná dohoda umožnila Virgin Atlantic uniknúť platobnej neschopnosti. Richard Branson sa dohodol s americkým hedžovým fondom Davidson Kempner Capital Management, ktorý do spoločnosti napumpuje 1,6 miliardy USD. V tejto dohode je použitá úplne nová schéma reštrukturalizácie, ktorú umožnil zákon o firemnej insolventnosti a správe vecí verejných z roku 2020. Postup vo Veľkej Británii bol uznaný aj súdom v New Yorku, takže chráni americké aktíva spoločnosti Virgin rovnako, ako jej britské.

Predbalená platobná neschopnosť. Asi tak by sa dal preložiť termín, ktorý odkazuje na druh konkurzného konania, pri ktorom je plán reštrukturalizácie dohodnutý skôr, ako spoločnosť vyhlási svoju platobnú neschopnosť. Umožňuje predať neúspešné podniky najlepšiemu uchádzačovi na základe vopred dohodnutej (vopred zabalenej) dohody medzi dlžníkom a kupujúcim.

V Spojenom kráľovstve sa tento druh krachu stal populárnym od uvedenia zákona o podnikaní v roku 2002. Takéto dohody sa používajú aj V USA a Kanade podľa zákona o dohodách o veriteľoch spoločností. Na jednej strane tento postup minimalizuje náklady, omeškanie aj negatívnu publicitu. Na strane druhej sa úskalia presúvajú na plecia kupujúceho. Akcionári dlžníka si zachovajú kontrolu a veritelia (daňovníci) dostanú len málo, alebo nič. V roku 2015 britská vláda sprísnila pravidlá a presadila skupinu nezávislých odborníkov, ktorí majú posúdiť, či je navrhovaný predaj primeraný. Tieto zmeny do značnej miery fungovali, ale nedokážu urobiť nič, keď veritelia nespolupracujú.

Tradičná záchranná cesta pre spoločnosti je vstúpiť do správy a uzavrieť dohodu s veriteľmi (dobrovoľné dojednanie s veriteľmi - CVA), alebo získať súdny príkaz známy, ktorým sa uloží dohoda všetkým veriteľom, ktorí ju nechcú prijať. Obe formy si vyžadujú veľa času a peňazí a musia spĺňať prísne pravidlá. Pandémia COVID-19 zasiahla aj v tomto smere. Medzi nové pravidlá určené na uľahčenie záchrany patrí nový postup reštrukturalizačného plánu. Poradie priorít, ktoré sa uplatňuje v prípadoch likvidácie, nie je v plánoch reštrukturalizácie prísne záväzné. Veritelia musia byť za normálnych okolností vyplatení v poradí podľa poradia, aby napríklad držitelia hypotéky boli vyplatení pred obchodnými veriteľmi. Zvyčajne to znamená, že veritelia s nižším postavením nedostávajú nič a trieda s vyšším postavením môže blokovať splácanie dlhu. Teraz je ľahšie ich obísť. Je pravda, že súdy sa musia najprv ubezpečiť, že namietajúci veritelia nebudú na tom horšie ako v prípade akéhokoľvek iného alternatívneho plánu. Súdy Spojeného kráľovstva sa však zdráhajú spochybňovať rozsudok tých, ktorí riadia spoločnosť, čím ešte viac obmedzujú ochranu veriteľov.





Dôležité je, že v otázke medzinárodných konkurzov sa niektoré štáty rozhodli pre úplné prijatie UNCITRAL Model Law pre oblasť medzinárodnej obchodnej arbitráže. Znamená to, že uznávajú konkurzné konania začaté v krajinách druhej krajiny. Účastníkmi tohto rámca sú aj mnohé ďalšie krajiny, takže spoločnosti s malým prepojením na Spojené kráľovstvo budú pravdepodobne môcť používať pravidlá na ochranu pred veriteľmi na celom svete.

Poskytnutie väčšej ochrany spoločnostiam pred veriteľmi nie je nevyhnutne zlá vec. Ak zachránite firmu, zachránite pracovné miesta. Nemusí to tak ale byť vždy. Firma odkázaná na záchranu, ktorej podnikanie je zásadne narušené, môže byť „zombie firma“, druh parazita v ekonomike. Pri pokusoch o záchranu zostanú dodávatelia a veritelia úplne alebo čiastočne nevyplatení. To sa čoraz častejšie stáva v boji proti koronavírusu, keď štát podporuje systému zachovania pracovných miest a odloženia splatných daní. Je celkom pravdepodobné, že v dôsledku takejto záchrany bude viac nevyplatených veriteľov.

Mali by sa vrátiť staré dobré časy, keď boli spoločnosti likvidované a podnikatelia boli poslaní do väzenia za nezaplatenie dodávateľom? Dnes sme už niekde inde, ale mali by sa vážne prediskutovať riziká spojené s plánmi reštrukturalizácie. Vlády by mali zaviesť prísnejšie kritériá oprávnenosti a schvaľovania, aby sa zabezpečilo, že sa zachránia iba životaschopné firmy. Pokiaľ nebudeme v tejto veci postupovať dostatočne rýchlo, môžeme v nasledujúcich mesiacoch očakávať oveľa viac zombie spoločností a rozrušených veriteľov.