Miliardár žiada o pomoc: Pandémia odstavila dovolenkový biznis aj všetky možné zážitkové druhy podnikania

Dnes však musí Richard Branson bojovať o záchranu svojho podnikateľského impéria Virgin. Život mu v tejto dobe neuľahčuje to, že je miliardárom. Výčitky si musí dnes vypočuť aj za to, že miestom jeho trvalého pobytu sa pred 40 rokmi stal ostrovček Necker v Karibskom mori, jeden z britských Panenských ostrovov. Verejnosť zle reaguje, keď miliardári žiadajú vládu o pomoc z peňazí daňových poplatníkov. Najmä, ak žijú dlhé roky v daňových rajoch. Ak celý život neplatia dane, ako bežní smrteľníci zo svojich výplat. Tak doteraz žil aj Branson.







Z ničoho nič však požaduje záchranný balík 500 miliónov libier. Presne toľko by potrebovala letecká spoločnosť patriaca do portfólia Richarda Bransona – Virgin Atlantic. Pandémia úplne zastavila lietanie, úplne ochromila hotelový a dovolenkový biznis ako aj všetky možné „zážitkové“ druhy podnikania. A práve v tých sa skupina Virgin dlhé roky cítila ako šťuka vo vode. Od 5. mája má však spoločnosť svoju základňu na letisku Gatwick zatvorenú a lietadlá s červeným nápisom Virgin na chvoste nelietajú.

Branson podniká vo viacerých odvetviach, ktoré sú spojené so životným štýlom a trávením voľného času. Takmer všetky sú masívne poznačené dopadom Covidu-19 a opatreniami hygienického charakteru. Či už to sú najnovšie predstavené výletné lode pod značkou Virgin Voyages, sieť posilňovní Virgin Active, alebo vlakové súpravy Virgin Trains USA na Floride, všetkých sa dotkli opatrenia zavedené za účelom izolácie obyvateľstva. V podnikoch, ktoré vlastní skupina Virgin, alebo ktorým boli v rámci licenčných dohôd poskytnuté práva používať túto značku, pracuje viac ako 70 000 zamestnancov.





Výpadok cashflow kvôli vírusu Covid-19 sa dotkol okrem leteckých aktivít aj najnovšieho prírastku v skupine, výletných lodí Virgin Voyages. Túto divíziu Virgin založil spolu s finančnou inštitúciou Bain Capital a ich prvá loď pod názvom Scarlett Lady mala 1. apríla 2020 absolvovať prvú plavbu do Karibiku. Zatiaľ je začiatok prevádzky odložený na august tohto roku.

Nie je úplne férové, ak voči Bransonovi teraz kritici vznášajú námietky, že ide len o ďalšieho miliardára, ktorý chce od daňových poplatníkov žiadať prostriedky na svoju záchranu. Záchranný balík pre Virgin Atlantic v spomínanej výške 500 miliónov libier má predsa slúžiť najmä udržaniu leteckej spoločnosti pri živote, čo bude znamenať tisícky zachovaných pracovných miest. Následkom nariadení kvôli korona vírusu už Virgin Atlantic musela prepustiť okolo 3000 ľudí. Musíme navyše spomenúť, že Branson podnikol niekoľko krokov, ktoré dokazujú jeho úprimnú snahu o udržanie zamestnanosti v jeho konglomeráte. Ako zábezpeku za záchranné financovanie ponúkol svoj ostrov v Karibskom mori. Podobne sa snažil nazbierať hotovosť predajom časti svojich podielov v kozmickom projekte Virgin Galactic, ktoré hodlá využiť na záchranu utlmených leteckých aktivít.





Za 2 % akcií získal Bransonov holding začiatkom mája 41 miliónov dolárov. Ako uvádza Bloomberg vo svojom komentári, Branson je pripravený predať až 25 miliónov akcií Virgin Galactic v snahe získať hotovosť pre svoju leteckú spoločnosť. Predsa len, aerolinky Virgin Atlantic sú Bransonovým dieťaťom. Rozbehol ich v roku 1984, keď si náhle musel prenajať malé lietadlo na Floride, aby sa vedel dostať na Panenské Ostrovy. Pravidelná linka v daný deň nemohla vzlietnuť, Branson si na miestnom letisku prenajal lietadlo a prechádzal sa po odletovej hale s tabuľkou, že za 39 dolárov ponúka let na Panenské ostrovy. Nazbieral pár cestujúcich a keď na ostrovoch pristáli, údajne mu jeden z cestujúcich povedal „trochu dobrúste služby na palube a mohli by ste podnikať v letectve“. O niečo neskôr si Branson od Boeingu prenajal jeden starší model 747 a zvyšok je história.

Dnes je Virgin Atlantic súčasťou aliancie spolu s Delta Airlines, KLM a Air France a ročne prepraví niečo viac ako 5,4 miliónov cestujúcich. Ak sa pozrieme na letecké spoločnosti po celom svete, všetky sa snažia získať likviditu na preklenutie dlhých mesiacov, kedy ich flotily stoja na parkovacích plochách letísk. Ako sa pre kanál CNBC vyjadrili zástupcovia Virgin, pre záchranu leteckej spoločnosti sa snažia osloviť aj súkromné finančné inštitúcie. Ich lietadlá v máji zrealizovali 90 letov s nákladom zdravotníckeho materiálu.







Medzi kritikov žiadosti Virginu o štátnu pomoc sa zaradil samozrejme aj šéf Ryanairu Michael O'Leary, ktorý pre kanál SkyNews povedal, že ak má Branson skutočne taký záujem o záchranu jeho Virgin Atlantic, má použiť svoju peňaženku a nie peniaze daňových poplatníkov.