Do roku 2025 sebestačnosť: Rusko chce vyťažiť viac vzácnych kovov

dnes 9:47

Rusko plánuje investície do produkcie kovov vzácnych zemín, ktoré sú dôležité pre rad odvetví, vrátane zbrojného, ​​telekomunikačného či obnoviteľných zdrojov energie. Ide o skupinu 17-tich nerastov, ktoré sa používajú pri výrobe širokej škály produktov. Sú to prevažne prvky v spodnej časti Mendelejevovej tabuľky, medzi ktoré patrí napríklad neodým, prazeodým, európium či Terbium. Niektoré z nich sa používajú napríklad pri výrobe obrazoviek, kde fungujú ako luminofóry. Iné majú nezastupiteľnú úlohu pri výrobe laserov, batériových článkov pre hybridné a elektrické vozidlá alebo pri výrobe systémov na produkciu energie z obnoviteľných zdrojov.

Plány Ruska sú podobné plánom iných krajín, napríklad Spojených štátov, ktoré sa tiež snažia obmedziť svoju závislosť na Číne. Tá sa teraz na globálnej ťažbe týchto kovov podieľa 63 percentami a na celosvetových rezervách 37 percentami. Krajina pripravila projekty, ktoré budú vyžadovať investície najmenej za 1,5 miliardy, ktorých cieľom je, aby sa Rusko do roku 2030 stalo druhým najväčším producentom týchto kovov na svete za Čínou. Agentúre Reuters to povedal námestník ruského ministra priemyslu a obchodu Alexej Besprozvannych.

Besprozvannych uviedol, že Rusko vypracovalo zoznam 11 projektov, ktorých cieľom je do roku 2030 zvýšiť podiel Ruska na celosvetovej produkcii vzácnych kovov na desať percent z terajších 1,3 percenta. Rusko ponúkne investorom do týchto projektov zníženie dane z ťažby aj lacnejšie pôžičky.

Všetkých 11 projektov má zabezpečiť, aby sa Rusko do roku 2025 stalo takmer sebestačné v produkcii týchto kovov a v roku 2026 začalo s ich vývozom, dodal Besprozvannych. Do roku 2024 by produkcia v Rusku mala dosiahnuť 7000 ton ročne. Podľa odhadov americkej geologickej služby USGS vlani ťažba v Rusku dosiahla 2700 ton.