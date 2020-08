Päť fáz vášho finančného života

Zdroj: humbledollar

Foto: getty images

dnes 0:58 -

Fáza číslo 1: Čas na večierky (vek 25 až 30 rokov)

Áno, stojíte pred začiatkom svojej kariéry a chcete sa posunúť dopredu, zarobiť si peniaze. Ale čo je pravdepodobnejšie, vaša pozornosť sa zameriava skôr na spoločenský život. A tak by to aj malo byť. Uprostred všetkej tej zábavy sa však hodí aj nejaké to triezve finančné rozhodnutie. Vyhnite sa nášľapným mínam, ktoré pred seba umiestňujete s vysokými životnými nákladmi financovanými dlhom. Radšej sa pokúste niečo ušetriť a investovať s miernym rizikom, napríklad do dlhopisov s investičným stupňom ratingu.





Fáza číslo 2: Ranná kariéra (vek 30 až 45 rokov)

Často je to obdobie rýchleho kariérneho postupu a navyše sa zhoduje so založením si rodiny, so všetkými nákladmi, ktoré s tým súvisia. Spolu s tým prichádza aj pokušenie zaradiť sa, získať určité postavenie v spoločnosti. Sociálny status za cenu pôžičiek na nehnuteľnosť, či drahé auto, je niečo, kam neopatríte, čo si v skutočnosti nemôžete dovoliť. Obozretným cieľom v tejto fáze je nemať žiaden dlh okrem hypotéky na bývanie a aj túto hypotéku splatiť hneď, ako to bude možné. S týmto odporúčaním ale nesúhlasia dva veľké odvetvia: úverový a investičný priemysel. Jeden chce, aby ste si požičali, aby od vás získal úroky. Druhý chce, aby ste tento dlh držali a zároveň investovali nové úspory, aby mohol vyberať poplatky.







Prečo splácať hypotéku čo najskôr? Skúste sa na splatnie pôžičky pozrieť ako na kúpu dlhopisu. Predpokladajme, že máte 10 000 v dlhopisoch, ale hypotéka je na úrovni 30 000. V skutočnosti je tým čistá pozícia v dlhopisoch záporná, mínus 20 000. A možno je tým vaša finančná situácia rizikovejšia, ako ste plánovali. Túto úroveň rizika by ste mohli znížiť buď nákupom ďalších dlhopisov alebo splatením dlhu. Splatenie hypotéky vám zaručí návratnosť, zatiaľ čo nákup firemného dlhopisu predstavuje určité riziko zlyhania. Po zohľadnení rizika môže byť splatenie hypotéky podobné ako nákup štátneho dlhopisu s vysokým výnosom. Fáza č. 2 je charakteristická zložitým a náročným finančným obdobím, ktoré si vyžaduje veľa kompromisov. Ale vytvorenie si určitej osobnej disciplíny dokáže život uľahčiť v nasledujúcich troch fázach.

Fáza číslo 3: Neskorá kariéra (vek 45 až 60 rokov)

Ak v tejto fáze všetko pôjde dobre, budete so svojou mzdou spokojní. Finančne podporíte svoje deti, čo predstavuje určité náklady. V tejto fáze nie je nijaký dôvod obávať sa dlhu. Vďaka príjmom si môžete konečne dovoliť takmer všetko, čo ste boli v pokušení kúpiť si za vypožičané peniaze, keď ste boli mladší. Tým, že sa vo fáze č. 2 do značnej miery alebo úplne zbavíte dlhov a platieb za služby pri obsluhovaní dlhu, potenciálne znížite svoje mesačné životné náklady, a tým pádom budete mať silnejší „voľný peňažný tok“ na investovanie do budúcnosti.







Nakoniec si môžete dopriať dlhodobú strategickú investíciu, zvanú akciový trh. Nie, nie je to neskoro, stále máte pred sebou dlhodobý horizont, až 35 rokov vo fázach tri a štyri, aby ste dosiahli vyššie očakávané výnosy z akcií, zatiaľ čo sa pravidelne objaví 50 %-ný výpredaj na trhoch. Môžete sa tiež zaistiť proti riziku prepadu akcií pomocou dlhopisov vysokej kvality. Stručne povedané, fáza „neskorej kariéry“ je príležitosťou na prechod od odstránenia dlhu k vybudovaniu vyváženého portfólia.

Fáza číslo 4: Predčasný odchod do dôchodku (vo veku 60 rokov)

Počas tejto fázy prestanete v určitom okamihu pracovať. Zmizlo riziko prepustenia,a le objavilo sa nové, zriedkavo diskutované riziko. Ide o riziko prosperity. Počas našej pracovnej kariéry máme radi prosperitu, rastúce mzdy. Ale prosperita je dvojsečná zbraň.







Keď prestaneme pracovať, sme vystavení riziku neustále rastúcich spotrebiteľských cien. Preto počas tejto fázy pomáha držať značné množstvo akcií milujúcich prosperitu. Akcie si predstavte ako spôsob ochrany pred hrozbou inflácie pre fixné výplaty dôchodku od štátu, či z vášho dôchodkového sporenia. Skontrolujte si svoje investičné nástroje s „cieľovým dátumom“, aby ste zistili, či sa neodkláňajú od pozície v akciách príliš rýchlo.



Fáza číslo 5: Neskorý odchod do dôchodku (vek 80 a viac rokov)

Vaša priorita sa presunula od bohatstva k zdraviu. Pre väčšinu ľudí je to čas na zníženie pozície v akciách, pretože ich časové okno na obnovenie z možného výplachu sa uzatvára. Z bezpečnostných dôvodov chcete držať aktíva s nízkym až stredným rizikom na krytie základných životných nákladov až do neskorého veku. Niektorí jedinci majú to šťastie a môžu mať aktíva nad rámec toho, čo si vyžadujú ich zostávajúce životné náklady. V takom prípade sa môžete rozhodnúť držať voľne prevoditeľné akcie na doručiteľa. V prípade akcií na meno môže firma prevoditeľnosť obmedziť. Akcie na meno s obmedzenou prevoditeľnosťou burza nemôže prijať na obchodovanie na trhu.







Úspešná správa predchádzajúcich štyroch fáz s trochou šťastia vám dokázala znížiť finančný stres a teraz vám umožňuje užiť si rodinu, priateľov, koníčky. A spomínať na všetky tie bláznivé veci, ktoré ste urobili počas fázy číslo 1.