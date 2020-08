Päť tipov: Ako má vyzerať správa osobných financií počas koronavírusu

Zdroj: the conversation

Bez ohľadu na to, do ktorého tábora patríte, mali by ste sa pokúsiť zvládnuť túto pandemickú búrku a naplánovať si finančnú budúcnosť. Tu je zopár rád.

Sporenie

Úrokové sadzby na bežných vkladoch sú už nejaký ten čas absolútne nezaujímavé. Vláda však potrebuje vaše peniaze, skúša ich získať vydávaním dlhopisov. Ani tie nie sú pre investorov z hľadiska výnosov atraktívne. Majte však na pamäti, že aj pri nízkych úrokových sadzbách má sporenie zmysel, vytvárate si tým vankúš pre ľahšie prežitie mimoriadnych udalostí. V prípade dlhodobejších cieľov, ako je napríklad sporenie na dôchodok, by ste ale mali zvážiť investovanie.

Investovanie

Pre vyššiu návratnosť, ako ponúkajú úspory, musíte nevyhnutne podstúpiť väčšie riziko. Jednou z možností je investovanie typu „peer-to-peer“, pri ktorom sú investori spájaní priamo so záujemcami o pôžičku prostredníctvom on-line platforiem. Uistite sa, že chápete tento systém, kde by ste mohli prísť o peniaze, ak by dlžníci nedokázali plniť svoje záväzky. Takýto druh investovania nepokrýva fond na ochranu vkladov na rozdiel od sporiacich účtov. Ďalšou možnosťou je akciový trh, ktorý na začiatku krízy prudko poklesol. Ten americký ale stále rastie, a to aj napriek neistej atmosfére meniacich sa politických oznámení a obáv z ďalších prepuknutí koronavírusu. Niektorí to vnímajú ako príležitosť na výber konkrétnych titulov. To je ale vždy vysoko rizikové. Mimoriadnej popularite sa dnes tešia akcie on-line obchodov a sektora zelených technológií. Naopak, úplne „mimo“ sú maloobchodníci, letecké spoločnosti a priemyselné odvetvia založené CO2. Niektorí investori volia komodity vrátane zlata, ale ceny sú dne už vysoké. Hlboká neistota týkajúca sa hospodárskeho a inflačného výhľadu vo všeobecnosti spôsobuje, že je diverzifikácia vašich investícií v rámci rôznych aktív dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.





Dôchodkový fond

Súčasná klíma nepraje dôchodkovým fondom. Nízke úrokové sadzby, pokles akciového trhu a rozsiahle obmedzenia pre výplaty dividend. Okrem toho, ak je váš domáci rozpočet je v súčasnosti pod tlakom, možno zvažujete na čas prestať odkladať dobrovoľný príspevok do tretieho piliera. Nezabúdajte však na to, že prídete o príspevky zo strany zamestnávateľa, čo v skutočnosti zdvojnásobuje vaše peniaze bez ohľadu na návratnosť investícií. Pokúste sa pokračovať v platení, ak je to len trocha možné.

Pôžičky

Odklad splátok hypotéky a iných pôžičiek sú vítaným dočasným vydýchnutím pre množstvo dlžníkov. Nezabúdajte však, že aj počas prestávky úroky rastú a keď sa platby opätovne obnovia, dlh môže byť väčší ako predtým. Nezabudnite tiež na to, že hoci odklad splátok nie je zapísaný do registra, nevytvára vám čierne body vo vašich úverových záznamoch, môže to mať stále vplyv na vašu schopnosť požičiavať si v budúcnosti. Je to z toho dôvodu, že veritelia sa musia ubezpečiť, že zvládnete akékoľvek nové pôžičky okrem dobiehania tých existujúcich. Odklady splátok preto voľte ako tú poslednú možnosť. Ak to vyzerá tak, že vaše problémy s peniazmi budú viac ako dočasné, porozprávajte sa so svojím veriteľom o ďalších možnostiach a zvážte pomoc od nezávislého finančného poradcu.

Výdavky

Je prirodzené, že budete míňať menej, ak sa obávate budúcnosti. Vytvára to však klasickú dilemu, ktorú prvýkrát analyzoval ekonóm John Maynard Keynes počas depresie v 30. rokoch 20. storočia: ak spotrebitelia nemíňajú, ekonomika za zasekne, čo má za následok stratu pracovných miest, pokles príjmov domácnosti a ďalšie znižovanie výdavkov v škodlivej zostupnej špirále.

Vlády po celom svete preto hľadajú rôzne stimuly, od zníženia DPH v odvetviach cestovného ruchu a reštauračných služieb, cez zľavy na stravovanie, zvýšenie dotácií pre zelené bývanie, či izoláciu a energeticky efektívne vykurovanie, ako aj zľavy na nákup elektrických automobilov. Ak si to vaša domácnosť môže dovoliť, výdavky pomôžu podporiť a oživiť hospodárstvo.





Jednou z oblastí výdavkov, je aj dovolenka v zahraničí. Nezabúdajte, že svet v súčasnosti nie je ani zďaleka normálny. Ak plánujete cestu do zahraničia, dôkladne si skontrolujte čo v prípade zrušenia dovolenky z dôvodu koronavírusu. Taktiež sa uistite, že vaše cestovné poistenie zahŕňa poistné krytie pre koronavírus (v mnohých prípadoch tomu tak nie je) a či je toto poistné krytie obmedzené na lekárske výdavky alebo či sa vzťahuje aj na zrušenie dovolenky ako takej.