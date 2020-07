Francúzska ekonomika by predkrízovú úroveň mohla dosiahnuť v r. 2022

dnes 12:46 -

Francúzska ekonomika by mala na budúci rok zaznamenať zotavenie a na úroveň z obdobia spred koronakrízy by sa mohla dostať v roku 2022. Povedal to vo štvrtok francúzsky minister financií Bruno Le Maire.

Minister na pôde Národného zhromaždenia uviedol, že v budúcom roku by ekonomika mala vzrásť približne o 8 %. Vyhliadky sú však podľa neho stále neisté a veľa bude závisieť od skutočného rozsahu recesie v tomto roku. Momentálne vláda odhaduje tohtoročný pokles ekonomiky o 11 %.

Ako Le Maire dodal, najnovšie ekonomické údaje "sú síce uspokojivé, ale stále príliš krehké," aby vláda mohla v súčasnosti zmeniť svoju prognózu 11-percentného poklesu. Ak sa tento odhad potvrdí, bude to najvýraznejší pokles francúzskej ekonomiky od začatia evidovania príslušných údajov. Le Maire však upozornil, že ak vláda bude dôsledne realizovať opatrenia, ku ktorým sa zaviazala, mohla by ekonomika dosiahnuť lepší výsledok než pokles o 11 %.

Na podporu zotavenia ekonomiky pripravuje Le Maire v súčasnosti plán obnovy v hodnote viac než 100 miliárd eur. Ten by mal byť predstavený 24. augusta.