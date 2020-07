Elon je už bohatší ako Warren

Zdroj: bloomberg

Štyridsaťosemročný Musk ovláda asi 20 % spoločnosti Tesla a jeho čisté imanie vo výške 70,5 miliárd dolárov z neho robí siedmeho najbohatšieho človeka na Zemi. Napriek pandémii koronavírusu bol rok 2020 pre spoločnosť Tesla úspešný, ceny akcií vzrástli o 269 %. Len v piatok získal Musk okolo 6,07 miliárd dolárov.





89-ročný Warren Buffett si dobrovoľne znížil čisté imanie keď daroval 2,9 miliardy dolárov z jeho akcií Berkshire Hathaway na charitu. Veštec z Omahy rozdal od roku 2006 akcie v hodnote 37 miliárd dolárov. Sľúbil, že počas svojho života alebo po svojej smrti dá na charitu aspoň polovicu svojho majetku. V poslednom čase tiež klesla výkonnosť akcií spoločnosti.

Musk nie jediný technologický podnikateľ, ktorý sa dostal pred Buffetta v radoch najbohatších na svete. Podarilo sa to aj Steve Ballmerovi, bývalému generálnemu riaditeľovi Microsoft aj spoluzakladateľom Google, ktorými sú Larry Page a Sergey Brin. Tento týždeň preskočil Buffetta aj indický magnát Mukesh Ambani.



Mike Novogratz, dlhoročný správca fondu, dnes pôsobiaci v oblasti digitálnej meny, varoval, že oceňovanie technologických spoločností sa dostáva príliš vysoko a že drobní investori by sa mali stiahnuť z trhu skôr, ako dôjde k výplachu. „Sme v iracionálnom nadšení - je to bublina," uviedol pre televíziu Bloomberg. „Ekonomike sa nedarí, spomaľuje, dostávame sa z koronavírusu, ale technologický trh prináša každý deň nové maximá. Je to klasická špekulatívna bublina.“



Prekonanie Buffetta môže byť pre Muska obzvlášť zadosťučinením. V májovom rozhovore sa vyjadril, že nie je „najväčším fanúšikom“ miliardára. „Snaží sa zistiť, či si Coca cola alebo Pepsi zaslúžia viac kapitálu? Myslím, že je to nuda, ak sa ma na to pýtate,“povedal Musk. Buffett tiež kritizoval Muska, vlani na jeho adresu uviedol, že aj keď je Musk „pozoruhodný chlap“, má ešte „priestor na zlepšenie“ v správaní sa ako generálny riaditeľ. Narážal na jeho nevydarené odkazy na sieti Twitter.