Finančné trhy nie sú o nič neistejšie než boli vlani

O vývoji samotného vírusu existuje celý rad nepredvídateľných vecí, ktoré nikto z nás nemôže predpovedať. Od potenciálu vypuknutia „druhej vlny“ po získanie účinnej vakcíny. Zažili sme tiež bezprecedentné „zastavenie“ hospodárstva a stále vytvárame dôveryhodné predpovede pre inflačnú alebo deflačnú budúcnosť.

Pozrime sa čo znamená „väčšia neistota“ vo svojej nominálnej hodnote.

„Predtým, ako došlo k tejto neočakávanej udalosti, som bol oveľa presvedčenejší v predpovedaní budúcnosti hospodárstva a finančných trhov.“

Alebo:

„Predtým, ako nastala táto neočakávaná udalosť, som bol oveľa presvedčenejší v predpovedaní budúcnosti hospodárstva a finančných trhov, ale ukázalo sa, že moja úroveň istoty bola prehnaná."

Je paradoxné naznačovať, že veci boli istejšie predtým, kým sa nestalo niečo, čo sme neočakávali, a obrátilo na hlavu naše predchádzajúce presvedčenie.

Keď hovoríme, že veci sú teraz neistejšie, zvyčajne naznačujeme, že sa niečo zmenilo, čo znamená, že budúcnosť je teraz ťažšie predvídať. Tak to však nie je. Predtým to bolo nepredvídateľné a teraz to rovnako zostáva nepredvídateľné. Neočakávané udalosti slúžia skôr na to, aby nám pomohli pochopiť, aké neisté boli veci predtým.

Hoci by sme nemali spájať väčšiu neistotu so zmenami v predvídateľnosti sveta, neznamená to, že tento pojem nemá zmysel. Treba ho len posudzovať iným spôsobom. To, čo vnímame ako zvýšenie neistoty, je skutočne zmena rámca, prostredníctvom ktorého sa na okolitý svet pozeráme. Uveďme si jednoduchý príklad. Medzi moje potenciálne budúce osobné riziko patrí aj strata zamestnania. Je to dúfajme len nepravdepodobné riziko, je však možné. Ak ma zajtra prepustia, potom môj život prešiel konkrétnym smerom. Moja budúcnosť je stále nepoznaná, ale trasa a pravdepodobnosť, sa od tohto počiatočného bodu zmenili. Aj keď to vyzerá, že môj život je viac neistý, lebo som zostal bez práce a bez príjmu, nedáva zmysel naznačovať, že môj život bol istejší predtým, ako ma prepustili. Že bol istejším pred rizikom, ktoré som nedokázal predvídať.





Ak sa môj život po strate zamestnania nestal neistejším, čo sa v skutočnosti udialo? Stal sa zraniteľnejším, krehkejším. Keď hovoríme o väčšej neistote po konkrétnej udalosti, často sa zameriavame na to, ako šok spôsobil, že sme zostali zraniteľnejšími voči budúcim negatívnym udalostiam. Od momentu, kedy som prišiel o prácu, som náchylnejší na nezaplatenie hypotéky a straty strechy nad hlavou. Existuje celý rad nepríjemných scenárov, ktoré sú teraz pravdepodobnejšie. To isté platí pre mnohé firmy v dôsledku súčasnej recesie. Pravdepodobnosť krachu sa zmenila, nie však istota v predpovedaní budúcnosti.

Vnímanie väčšej neistoty nie je len o krehkosti, ale i o tom, ako vnímame svet. Príbehy príčin a následkov nám pomáhajú pri navigácii v náhodnosti a chaotickej povahe života. Ak dôjde k udalosti, ktorá dramaticky zmení prostredie, vlákna, ktoré držia pohromade naše vysvetľujúce príbehy, sa razom pretrhnú.

Dnes teda nie je o nič ťažšie predvídať, len príbehy, ktoré sme predtým používali na vysvetlenie, už neplatia. Ak nevieme skonštruovať súvislý príbeh, začneme veci vnímať značne nekomfortne. Aby sme to vyriešili, vytvoríme nové príbehy alebo jednoducho upravíme tie predchádzajúce. Na obnovenie nášho predchádzajúceho (strateného) pocitu sebavedomia a kontroly.

Samotný výskyt pandémie koronavírusu znamená, že akákoľvek istota, ktorú sme mohli mať predtým, bola neopodstatnená. Nikdy nevieme, čo sa stane zajtra. Mali by sme podľa toho aj konať.