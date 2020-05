Pri 13. dôchodkoch sa uvidí, aké budú finančné možnosti štátu

dnes 13:01 -

Vyplatenie 13. dôchodkov na Slovensku záleží od finančných možností štátu. Uviedla to podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu a podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.

"Uvidíme, aké budú finančné možnosti štátu. My sme hovorili, že by sme boli veľmi radi, keby sa tie dôchodky v nejakej sume vyplatiť mohli, uvidíme, akým spôsobom to budeme môcť realizovať," povedala Remišová. Zároveň upozornila na to, že existujú aj ďalšie skupiny obyvateľstva, akými sú zamestnanci, malé podniky, firmy, domácnosti, či rodiny s deťmi.

Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) upozornil na to, že na 13. dôchodky neboli v rozpočte vyčlenené zdroje na tento rok. "Minulá vláda ich nedala do rozpočtu. Samotný rozpočet, tak ako bol schválený v parlamente s 0,5-percentným deficitom, bola ilúzia," vyhlásil Heger. Zároveň spomenul aj riziká, na ktoré upozornila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pri rozpočte. "O dve miliardy eur bol vzdialený rozpočet bývalej vlády oproti tomu, čo by bola realita bez koronakrízy. Sľubovali pred voľbami dôchodcom 13. dôchodky rádovo za ďalších 477 miliónov eur, pričom vedeli, že dve miliardy sú už mimo rozpočtu a do toho prišiel nový koronavírus. To si musíme veľmi dobre uvedomiť. Naozaj je to o tom, ako poskladáme rozpočet, budeme ho musieť urobiť nanovo, koľko peňazí na to bude," dodal Heger.