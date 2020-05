Technológie valcujú tradície: Majú sa milovníci cigár obávať budúcnosti?

Zdroj: HOR

Foto: SITA/AP

dnes 0:17 -

Štvrtý najväčší svetový tabakový koncern sa rozhodol vystúpiť z tejto časti tabakového priemyslu a za 1,2 miliardy eur predáva svoje podiely vo výrobe ručne šúľaných prémiových značkách ako je Montecristo alebo Cohiba.

Imperial Brands sa chce v budúcnosti sústrediť na segment e-cigariet, ktoré sú populárnejšie u mladších spotrebiteľov. Výnos z predaja cigarového segmentu by mal poslúžiť na splatenie časti dlhu vo výške 13,7 miliardy eur, ktorý Imperial Brands eviduje vo svojej súvahe. Imperial Brands sa snažil o predaj cigarového biznisu už dlhšie a očakával pôvodne výnos až 2 miliardy. Napokon však cena za tieto aktíva bude o 40 % nižšia. Prečo tento štvrtý najväčší cigaretový výrobca akceptoval tento diskont? Prieskum trhu spoločnosti Nielsen ukazuje, že predaj cigár na americkom trhu v roku 2019 klesol na medziročnej báze o 1,2 % na úroveň 3,2 miliardy dolárov.





Na druhej strane, ako píše Reuters, celosvetové predaje podľa spoločnosti 360 Research by mali zaznamenať nárast o 2,5 % každoročne. V priebehu 5 rokov by tak mali tržby z predaja prémiových cigár celosvetovo narásť v roku 2024 na 18,5 mliardy dolárov. Jeden z dôvodov na výrazný pokles v predajnej cene môže byť v komplikovanej situácii s embargom na Kubánske výrobky v USA. Možno aj preto sa oddelene predávajú Americké aktivity Imperial Brands a separátne zvyšné svetové podnikanie. Aktivity na trhu USA kupuje Gemstone Investment Holding za 185 miliónov eur. Ostatné trhy prechádzajú za 1,04 miliardy eur na spoločnosť Allied Cigar Corp. O tom, kto stojí za oboma spoločnosťami sa zatiaľ nič nevie. Ako sa vyjadrili zástupcovia Imperial Brands, kupujúci si neželajú, aby sa verejnosť dozvedela čokoľvek o ich identite. Špekuluje sa, že v dohľadnom čase by mohlo byť americké embargo na cigary z „ostrova slobody“ zrušené. To by Gemstone Investment Holdingu teoreticky mohlo priniesť obrovskú návratnosť investície.





Imperial Brands sa k výrobe cigár dostal v roku 2008, kedy sa stal majiteľom španielsko - francúzskeho tabakového podniku Altadis, za ktorý vtedy zaplatili 16,2 miliardy eur. Altadis bol od roku 2000 majiteľom 50 % podielu v štátnom Kubánskom podniku Habanos S.A. Výrobky z produkcie Habanos S.A. ročne prinášali pre Imperial Brands tržby niekde na úrovni 370 miliónov dolárov a takmer 99 miliónov dolárov zisku. Okrem výroby vlastní Imperial Brands aj jedného z najväčších distribútorov prémiových cigár, značku JR Cigars. Habanos S.A. má vo svojom portfóliu taktiež sieť frenčízových predajní a „fajčiarní“ pod názvom Casa de los Habanos. Špecifická situácia vládnuca okolo kubánskych značiek mohla byť aj dôvodom, prečo sa o predaji balíka aktivít hovorilo už viac ako dva roky. Je zrejmé, že o tom, kto bude vlastniť druhú polovicu štátneho monopolu, chcela Kuba určite spolurozhodovať.





Trh s Kubánskymi prémiovými cigarami bol poznačený v poslednej dobe slabnúcou čínskou ekonomikou. Krajina sa stala tretím najvýznamnejším trhom po Španielsku a Francúzsku (trh USA žiaľ pre Kubu nie je prístupný). Ako uvádza portál Xinhuanet, čínski spotrebitelia hľadajú tie najdrahšie a najexkluzívnejšie značky a vplyv zhoršujúceho sa kurzu miestnej meny má na ich nákupy silný vplyv. Ázia je pre tabakové koncerny sveta celkovo trhom budúcnosti. Rast príjmov a vznikajúca „stredná vrstva“ spotrebiteľov by mala v najbližších rokoch generovať podstatnú časť z vyššie uvedeného ročného rastu predaja o 2,5 %.

Ako uvádza magazín Cigaraficionado má transakcia medzi Imperial Brands a Allied Cigar Corp veľký význam pre nekubánske verzie cigár značiek Montecristo, Romeo y Julieta a H. Upmann. Po revolúcii ich vlastníci odišli do exilu a ochranné práva na ich značky sa na trh USA nevzťahujú. Takéto výrobky pochádzajú zväčša z plantáží a tovární v Dominikánskej republike, ktoré Imperial Brands v rámci spomínanej transakcie predáva. Verme, že podobne, ako po roku 2000, kedy do Habanos S.A. vstúpil Altadis, sa kvalita výrobkov zvýš a neprinesie to žiadne cenové nárasty.