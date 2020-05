Je predčasné hovoriť o tom, či budú alebo nebudú 13. dôchodky

dnes 14:31 -

Je predčasné hovoriť, či 13. dôchodky budú alebo nebudú vyplatené, potrebné je zanalyzovať dosah súčasnej situácie a ďalšieho možného vývoja na ekonomiku krajiny. Po rokovaní vlády to uviedol minister financií SR Eduard Heger (OĽaNO), ktorý zároveň priznal, že "obsah obálky je obmedzený".

Minister poukázal na to, že v dôsledku zásahu pandémie nového koronavírusu do ekonomického života krajiny bude potrebné sanovať nedostatok prostriedkov napríklad v zdravotníctve, alebo aj v rámci očakávaného výrazného výpadku v príjmoch samospráv. "Bude problém financovať veci, ktoré boli zarátané do rozpočtu, nieto ešte tie, ktoré v rozpočte neboli, čo je prípad 13. dôchodkov,“ zdôraznil Heger.

Dodal, že vláda vníma očakávania dôchodcov, no chce hovoriť pravdu. "Musíme priznať, že budeme musieť veľmi uvážiť, ako tie peniaze, ktorých je výrazne menej, použijeme," povedal minister.