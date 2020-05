Jarná akciová rally skončila: 5 dôvodov, prečo neveriť v jej pokračovaní

Zdroj: CCN

Riskantné to bude vždy, ale teraz je to otázne minimálne z nasledujúcich piatich dôvodov.



1. Rekordné maximá "Buffettovho indexu"

Keby si mal legendárny investor Warren Buffett vybrať jeden graf, ktorým sa na trhoch bude riadiť, bol by to pomer trhovej kapitalizácie všetkých amerických spoločností a HDP USA. Na historické maximum sa tento ukazovateľ dostal v čase internetovej bubliny. Dnes opäť.

2. Neriadený prepad ekonomiky

V počiatkoch koronakrízy sa hovorilo o tom, že expanzia ekonomiky výrazne zoslabne, predikcie ale stále ukazovali na celoročný rast. To je už história, extrémne pesimistické predikcie sú nahradzované ešte pesimistickejšími. Ekonómovia z Goldman Sachs odhadujú, že v druhom kvartáli americký HDP spadne o 34 %, Morgan Stanley hovoria dokonca o 38 %. Za celý rok podľa Goldman Sachs ekonomika klesne o 6,4 %, čo by znamenalo najvýraznejší prepad od 30-tych rokov 20-teho storočia.

3. Dlhová kríza firemného sektora

Podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa hodnota globálneho korporátneho dlhu vyšplhala na 13,5 bilióna dolárov. Vo vzduchu pritom visí riziko hromadného znižovanie firemných ratingov a krachov. Takýto vývoj by znamenal zamrznutie úverového trhu, výrazné obmedzenie investícií do inovácií, a teda dlhšie obdobie nepresvedčivého výkonu ekonomiky.

4. Milióny ľudí bez práce

Len v apríli v Spojených štátoch okrem poľnohospodárstva zaniklo asi 20,5 milióna pracovných miest. Miera nezamestnanosti potom vystrelila z 4,4 % na 14,7 %. Zhruba pred mesiacom a pol pobočka americkej centrálnej banky v St. Louis upozornila, že vplyvy šírenia koronavírusu by mohli v USA viesť k zániku až 47 miliónov pracovných miest. Celková miera nezamestnanosti by tak mohla ľahko prekročiť 30 %. V čase Veľkej depresie v rokoch 1929-1933 sa pritom v USA nezamestnanosť dostala "len" na 25 %.

5. Zmena správania sa spotrebiteľov

Ekonomická prosperita vo vyspelom svete odnaučila ľudí držať sa striedmosti a sporivosti. Koronakríza, počas ktorej sa celý rad ľudí takmer zo dňa na deň ocitol bez príjmov, podľa mnohých odborníkov zmení spôsob, akým ľudia uvažujú. Pokles dopytu budú zrejme registrovať výrobcovia spotrebného tovaru, ale aj poskytovatelia služieb. A nemusí ísť len o krátku kapitolu, návrat k "normálu" môže trvať aj niekoľko rokov.