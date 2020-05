Česká ekonomika tento rok klesne o 7,6 %

dnes 17:31 -

"S výnimkou spotreby sektora verejnej správy by tento rok mali klesnúť všetky zložky domáceho dopytu a aj saldo zahraničného obchodu by malo k vývoju HDP prispievať negatívne. K oživeniu v budúcom roku by mal prispieť domáci i zahraničný dopyt," uvádza sa v prieskume.

Inflácia by podľa prieskumu mala tento rok dosiahnuť v priemere 2,7 % a v budúcom roku by mala spomaliť na 1,6 %. Dôvodom slabšieho rastu cien bude pokles cien ropy a oslabenie domáceho dopytu. V nasledujúcich rokoch by sa inflácia mala pohybovať okolo úrovne 2 %.