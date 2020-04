Cena americkej ropy WTI skolabovala o vyše 300 % a padla do negatívneho pásma

Zdroj: TASR

Foto: getty images

včera 21:16 -

Májový kontrakt na ropu WTI stratil 306 % a uzavrel na -37,63 USD (-34,65 eura) za barel (159 litrov). Júnový kontrakt na WTI, ktorý exspiruje 19. mája, klesol asi o 18 % na 20,43 USD za barel. Júnový kontrakt na severomorskú ropu Brent sa o 20.44 h SELČ predával so stratou 2,37 USD alebo 8,44 % po 25,71 USD za barel.



Obchodníci sa boja strmého zníženia dopytu pre pandémiu nového koronavírusu. Takisto hrozí, že kapacity ropných zásobníkov v USA sa čoskoro naplnia, pričom do USA mieri veľké množstvo komodity. Producenti sa síce dohodli na výraznom obmedzení ťažby, to sa však nezrealizuje dostatočne rýchlo, aby zabránilo obrovskému prebytku ponuky v najbližších týždňoch.



Najviac sa to dotklo kontraktu s dodávkou v najbližšom mesiaci, ktorý exspiruje v utorok (21. 4.). Obchodníci, ktorí by normálne nemali problém presunúť exspirujúci kontrakt na ďalší, nemôžu nájsť nikoho, kto by ho kúpil a prevzal fyzickú dodávku. "Nikto v tejto chvíli nechce a ani nepotrebuje ropu," uviedol analytik firmy Price Futures Group Phil Flynn.



"Na vode je v tejto chvíli stále množstvo ropy, ktorá mieri do rafinérií, ktoré ju nepotrebujú," povedala v rozhovore pre CNBC globálna šéfka komoditnej stratégie spoločnosti RBC Capital Helima Croftová. "V tejto chvíli nevidíme v krátkodobom horizonte žiadnu zmenu k lepšiemu pre tento trh s ropou. Zostávame skutočne znepokojení, pokiaľ ide o krátkodobé vyhliadky pre ropu."