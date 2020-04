Odraz mŕtvej mačky. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Americký akciový trh sa od marcového dna odrazil o takmer 20 %, čím vymazal značnú časť strát spojených s koronavírusom a opätovne vstúpil do býčieho trhu. Magnitúda obratu však kvôli karanténnym opatreniam limitujúcim ekonomiku postupne opadáva. „Náboje“ si do značnej miery vystrieľali aj menová a fiškálna politika. Ich kroky síce znížili pravdepodobnosť opakovania strmého pádu, no o finálnom obrate zatiaľ hovoriť nemožno. Aktuálny stav pripomína odraz mŕtvej mačky. Ide o situáciu dočasnej rely akcií v rámci obdobia poklesu. Môže ísť o falošný signál rovnako, ako počas poslednej krízy, kedy akciový trh pri poklese o vyše 50 % zaznamenal šesť falošných obratov. Najväčší z nich vtedy dosiahol nárast o 24 %.

Dvojitý dopytovo-ponukový šok spojený s pandémiou koronavírusu a v kombinácii s cenovou vojnou OPEC+ pripravil ropu od začiatku roka o dve tretiny hodnoty. Čierne zlato sa obchoduje na 18-ročnom minime. Saudská Arábia chrlí ropu na trh za dumpingové ceny s cieľom vytvoriť tlak na najväčšieho spojenca kartelu – Rusko. A zároveň aj na amerických producentov bridlicovej ropy, ktorých produkcia v ostatných rokoch prudko stúpla. Produkcia za ceny hlboko pod úrovňou rozpočtových nákladov je dlhodobo neudržateľná a núti k obnoveniu pôvodnej dohody. Previs ponuky nad dopytom bude však aj napriek očakávanej dohode limitovať utlmený dopyt pre reštrikčné opatrenia vlád. Prudké posilnenie ropy nateraz očakávať nemožno.

Dopady koronavírusu na ekonomiku preverí rozbiehajúca sa výsledková sezóna za prvý kvartál. Tradične ju odštartujú bankové giganty Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs či J.P. Morgan. Očakávania sú nastavené na medziročný pokles ziskovosti amerických kótovaných firiem o 7 %, čo by v prípade potvrdenia znamenalo najhorší výsledok od roku 2009. Výsledky zároveň poodhalia, či sú očakávania poklesu firemných ziskov na úrovni 15 % pre druhý kvartál realistické. Na prebiehajúci štvrťrok by malo byť sústredené gro negatívnych dopadov pandémie. Vzhľadom na aktuálny vývoj ide stále o optimistické scenáre. Prognózovanie v turbulentných podmienkach je ako varenie z vody. Pravdepodobná revízia firemných ziskov smerom nadol poodhalí, aké scenáre sú započítané v aktuálnych cenách akcií.

