Spoločnosť Tachyum expandovala na Slovensku do novej centrály pre EÚ

dnes 11:01 -

Spoločnosť Tachyum Inc., ktorá pôsobí v oblasti polovodičových čipov, dnes oznámila, že otvorila svoju expandovanú pobočku na Slovensku, ktorá jej umožní čo najlepšie riešiť regionálne potreby rastúceho počtu zákazníkov, partnerov, dodávateľov a zamestnancov v celej Európskej únii. Celosvetové sídlo spoločnosti Tachyum zostáva naďalej v Silicon Valley.

Najnovšie podstatne väčšie priestory sa pre spoločnosť Tachyum stanú oporou na strategicky dôležitom európskom trhu a zároveň jej pri postupe prác pri nasadzovaní vlajkového univerzálneho procesorového čipu Prodigy umožnia využívať technologické odborné znalosti svojich slovenských zamestnancov. Novú slovenskú pobočku spoločnosti Tachyum tvorí 643 m2 moderných kancelárií triedy A pre vyše 50 zamestnancov, interné dátové centrum, laboratórium, komunikačná infraštruktúra a priestor na referenčný superpočítač. Spoločnosť Tachyum aj naďalej vyhľadáva vysokokvalifikovaných inžinierov a vedcov na prácu na plný úväzok, ktorí chcú v rámci tejto regionálnej centrály prispievať svojimi schopnosťami a odbornými znalosťami v oblastiach pokročilého návrhu kompilátorov a optimalizácie výkonu čipov.

„Naša nová väčšia slovenská centrála bola potrebná z dôvodu rastúceho počtu zamestnancov a zároveň vyjadruje náš vstup do ďalšej úspešnej prevádzkovej fázy,“ povedal Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Tachyum. „Slovensko je nielen drahé môjmu srdcu, ale aj naďalej zostáva centrom excelentnosti v rámci Európy, pokiaľ ide o ekonomické príležitosti a kvalitu dostupných inžinierov, ktorí nám môžu pomôcť uviesť Prodigy do sveta. Vďaka tomto špičkovému pracovisku bude náš tím môcť využívať kompletnú súpravu vývojových nástrojov a zdrojov s cieľom zabezpečiť úspech procesora Prodigy v modernej IT infraštruktúre.“

Sériová výroba 64-jadrového procesora Prodigy, ktorý je vlajkovým produktom spoločnosti, je naplánovaná na rok 2021. Tento procesor prekonáva najrýchlejšie procesory Xeon pri 10-krát nižšej spotrebe (na jadro) pri zaťažení úrovne dátových centier a tiež prekonáva najrýchlejší GPU od spoločnosti NVIDIA na skúšobných a inferenčných neurónových sieťach pre umelú inteligenciu. Vďaka vysokej výpočtovej hustote a šírke pásma I/O dokážu siete procesorov Prodigy, ktoré obsahujú iba 125 HPC stojanov, dodávať kapacitu rádovo v exaflopoch (miliarda miliárd operácií s pohyblivou rádovou čiarkou za sekundu). Trojnásobne nižšie náklady na procesor Prodigy (na MIPS) v porovnaní s konkurenčnými CPU, spolu s jeho 10-násobnou úsporou energie, sa premieta do štvornásobného zníženia celkových ročných nákladov (TCO) dátových centier (TCO: kapitálové + prevádzkové náklady).

Keďže Prodigy sa dokáže hladko a dynamicky prepínať zo záťaží dátových centier na záťaže pre umelú inteligenciu alebo HPC, nevyužité servery sa môžu podľa potreby využívať ako ad hoc AI alebo HPC siete – a to bez investičných nákladov, pretože samotné servery sú už zakúpené. Každé dátové centrum vybavené procesorom Prodigy sa podľa definície stáva nízkonákladovým centrom výnimočnosti pre umelú inteligenciu a nízkonákladovým HPC systémom.

Sledujte Tachyum https://twitter.com/tachyum https://www.linkedin.com/company/tachyum https://www.facebook.com/Tachyum/

O spoločnosti Tachyum Názov spoločnosti sa skladá z gréckej predpony „tachy“, ktorá znamená rýchlosť, a prípony „-um“, ktorá naznačuje, že ide o prvok (napr. lítium). Tachyum teda symbolizuje prvok rýchlosti. Spoločnosť Tachyum sa na scéne objavila v roku 2017 s cieľom vytvárať revolučné inteligentné produkty na spracúvanie informácií. Zakladatelia spoločnosti majú bohaté skúsenosti s riešením problémov týkajúcich sa fyzikálnych vlastností polovodičov a s dodávaním prelomových produktov na globálny trh. Ich hlavným investorom je platforma IPM Growth – platforma na poskytovanie rizikového kapitálu, ktorá pôsobí v strednej a východnej Európe. Viac informácií nájdete na: http://tachyum.com.

Kontakt: Mark Smith JPR Communications 818-798-1472 marks@jprcom.com