Koronavírus zasiahol aj holandský kvetinový priemysel, väčšina úrody sa vyhodí

Zdroj: TASR

Foto: SITA/AP

dnes 9:46 -

Napriek priaznivému počasiu zaznamenávajú holandskí producenti kvetov každým dňom väčšie straty. Robia síce čo sa dá, aby kvety uchovali čerstvé v skladoch či na záhonoch, faktom však je, že v dôsledku obmedzení s cieľom zmierniť šírenie nového koronavírusu budú musieť väčšinu z tohtoročnej úrody rezaných kvetov pravdepodobne vyhodiť.



"Straty sú obrovské," povedal začiatkom týždňa pre agentúru Reuters Michel van Schie z najväčšej kvetinovej burzy na svete FloraHolland. "V súčasnosti naše tržby dosahujú zhruba 30 % bežnej úrovne, a to máme najdôležitejšie obdobie z celého roka," dodal.

Tržby sa v marci zvyknú denne pohybovať nad 20 miliónmi eur. Vysokú úroveň dosahujú aj pred Veľkou nocou a Dňom matiek.

Zhruba 35 % svetového exportu kvetov a iných rastlín prechádza cez Holandsko. Väčšinou ide o produkty holandských pestovateľov, okrem nich však aj o produkty fariem z Afriky a Latinskej Ameriky.



Podľa van Schieho prvý obrovský problém zaznamenal trh s kvetmi 13. marca, keď sa v mnohých krajinách začalo s rušením letov a zákazom veľkých podujatí. Výsledkom bolo, že takmer štvrtinu kvetov na aukcii sa v ten deň nepodarilo predať a prakticky tak skončili v odpade.

"Nasledujúci pondelok (16. 3.) to už bolo 50 % kvetov. Takže sme museli pestovateľom oznámiť, aby dodávky kvetov obmedzili, inak musia počítať s ich likvidáciou," povedal van Schie.



Niektorí producenti urobili zmeny, znížili cenu kvetov, prípadne ich začali dodávať do nemocníc, aby zlepšili náladu vyťaženému personálu a pacientom. Viaceré opatrenia však riešili problém iba čiastočne, navyše, holandské kvety, najmä tulipány, idú až v 85 % na export.

Podľa organizácie holandských farmárov LTO dosiahnu škody v celom holandskom agrobiznise tento rok približne 5 miliárd eur. Medzi najviac poškodenými budú producenti kvetov. "Ak nie je možné organizovať narodeninové oslavy, svadby či iné slávnostné udalosti, veľký záujem o kvety nie je," dodal van Schie.