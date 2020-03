Bill Gates: USA premeškali šancu, firmy by mali zostať zatvorené

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:54 -

"USA prepásli príležitosť dostať COVID-19 pod kontrolu bez odstávky," uviedol Gates pre televíziu CNBC. " Nepostupovali sme dostatočne rýchlo, aby sme odstávke zabránili. To v januári už mali byť všetci na pozore," dodal Gates. Vírus sa prvýkrát objavil v decembri v Číne.

Vládni úradníci v USA začali usmerňovať obyvateľov, aby ostali doma, len v posledných dňoch. Šírenie koronavírusu zasiahlo v krajine najmenej 46 500 ľudí, mnoho miest, vrátane Kalifornie, New Yorku a Washingtonu, DC, nariadili dočasne zatvoriť všetky nestrategické firmy. Výsledkom je, že nezamestnanosť prudko vzrástla a trhy padajú na viacročné minimá. Prezident Donald Trump v utorok povedal, že chce, aby sa firmy opäť spustili do prevádzky do Veľkej noci 12. apríla, aby zmiernili ekonomický dopad. Vládni úradníci a odborníci na zdravotníctvo tieto výzvy vo veľkej miere kritizovali. Varujú, že návrat ľudí do práce nezvládne systém zdravotnej starostlivosti a povedie to k ďalším úmrtiam.





Gates pripustil, že samostatná izolácia bude pre ekonomiku „katastrofálna“, ale „v skutočnosti neexistuje stredná cesta“. Navrhol odstavenie na šesť až 10 týždňov. "Je veľmi ťažké ľuďom povedať, aby šli do reštaurácií, nakupovali nehnuteľnosti, aby utrácali, pretože je tu nejaký politik, ktorý si myslí, že rast HDP je to, čo sa počíta," povedal Gates. "Je ťažké povedať ľuďom počas epidémie ... že by mali robiť aktivity, o ktorých vedia, že rozširujú túto chorobu."

Gates dodal, že Spojené štáty musia zvýšiť kapacitu testovania na COVID-19 a lepšie sa orientovať v tom, kto by mal byť testovaný. "Pokiaľ ide o testovanie, stále túto kapacitu nevytvárame a nepoužívame pre ľudí v núdzi," uviedol Gates. "Testovanie musí byť organizované, musí mať prioritu. To je veľmi naliehavé.“

Gates sa dlhodobo zameriava na oblasť zdravia v rámci neziskovej organizácie Bill and Melinda Gates Foundation. Už v roku 2015 varoval, že svet sa musí viac pripraviť na hrozbu pandémie. "Do systému na zastavenie epidémie sme skutočne investovali veľmi málo. Nie sme pripravení na ďalšiu epidémiu,“ povedal v tom čase Gates. Názor do dnešného dňa nezmenil. Aj tentoraz vyhlásil, že „sa bohužiaľ urobilo len veľmi málo“, ale zostáva optimistický.