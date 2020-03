Šok spôsobený pandémiou je podľa OECD väčší ako bol šok po finančnej kríze

dnes 16:16 -

Ekonomický šok spôsobený pandémiou koronavírusu je už teraz väčší, ako bol šok vyvolaný finančnou krízou. Povedal to generálny tajomník Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) Ángel Gurria. Nedávne upozornenie, že vážna epidémia by mohla tempo rastu globálnej ekonomiky zmenšiť na polovicu, a to na 1,5 percenta, je podľa šéfa OECD už príliš optimistické. Informuje o tom portál bbc.com.

Gurria uviedol, že mnohé z najväčších svetových ekonomík v nadchádzajúcich mesiacoch upadnú do recesie. "Aj keď nenastane celosvetová recesia, v mnohých ekonomikách bude buď stagnácia alebo pokles, vrátane niektorých veľkých hospodárstiev, a preto nielenže bude slabý rast v tomto roku, ale potrvá dlhšie, kým v budúcnosti nastane oživenie," uviedol šéf OECD.

https://www.bbc.com/news/business-52000219