Koronavírus: Kto sú víťazi a kto porazení podnikania v núdzovom režime

Vo všeobecnosti sa dá hovoriť o troch kategóriách. Vzniknú víťazi, teda sektory, z ktoré budú mať z novej situácie úžitok, porazení sú odvetvia, ktoré budú trpieť a do tretice to budú sektory, ktoré by mohli ísť oboma smermi. Či sa pridajú na stranu víťazov, alebo porazených bude závisieť od toho, ako na vzniknutú situáciu zareagujú.

Víťazi

Tieto odvetvia sa ocitli na tej správnej strane. Prirodzenou stratégiou týchto spoločností je agresívne investovať do príležitostí a rastu. Pozrime sa kto dokáže z pandémie profitovať.

Trhy elektronického obchodu

Ľudia sa presunuli do on-line prostredia, aby mohli nakupovať. Amazon už ohlásil 100 000 nových pracovných miest v reakcii na mimoriadny dopyt. Niektoré ďalšie trhy sa snažia tiež o navýšenie kapacity, pomôcť by mali aj technológie. Čínsky gigant elektronického obchodu JD.com používa bezpilotné vozidlá na dodávku potravín a zdravotníckych potrieb vo Wu-chane.

Farmaceutické spoločnosti

Farmaceutické spoločnosti zohrávajú počas krízy nevyhnutne veľkú úlohu. Rad firiem aktívne pracuje na vakcíne, zatiaľ čo iní sú už hlavným dodávateľom testovacích súprav.







Logistika / doručenie

Keďže ľudia na celom svete sú izolovaní vo svojich domovov, musia sa k nim výrobky a služby dostať. Cainiao, logistická časť skupiny Alibaba, spustila 25. januára iniciatívu Green Channel ako reakciu na zvýšený dopyt po ochranných odevoch a zdravotníckych pomôckach, najmä od zdravotníckych pracovníkoch v prvej línii v provincii Hubei. Za deväť dní prijala viac ako 7 000 hovorov a odoslala viac ako 5 miliónov liekov do Wu-chanu a do susedných miest. A nemusia to byť len lieky a ochranné pomôcky, britská aplikácia na doručovanie potravín Deliveroo zaviedla službu „bezdotykovej zóny“. Poskytuje reštauráciám možnosť balenia, aby dokázali objednávky zanechať na prahu obydlia zákazníkov.

Video konferencie

Videokonferenčné spustenie Zoom má obrovský úžitok. Ich predaje a ceny akcií v roku 2020 vzrástli o viac ako 50 %. Webex od spoločností Cisco a Skype a Teams od spoločnosti Microsoft tiež zaznamenáva výrazné zvýšenie predaja. Väčšina z nich sa počas krízy využíva na špeciálne konferenčné služby.

Zábava a herný priemysel

Platformy ako Netflix, Amazon Prime video a Disney + hlásia zvýšenú sledovanosť. Objemy nárastu záujmu zaznamenávajú aj on-line herné platformy.





Porazení

Pre porazených to bude vyžadovať obrovské úsilie, aby sa dostali z krízy. Aj keď sa im to po čase podarí, mnohí z nich budú niesť aj naďalej vážne následky. Prirodzenou stratégiou v týchto odvetviach bude znižovanie nákladov, znižovanie rizika a pripravenosť na návrat, keď sa podmienky zlepšia.

Letecké spoločnosti, výletné lode

Globálny letecký priemysel vyhlásil, že bude potrebovať až 200 miliárd USD ako balík núdzovej podpory. Boeing žiada pomoc vo výške 60 miliárd dolárov pre výrobcov z kozmického priemyslu. Aerolinky Norwegian už zrušili 85 % svojich letov a prepustili 90 % svojich zamestnancov. Aj Virgin Atlantic plánuje v apríli odparkovať až 85 % svojej flotily a žiada personál, aby v nasledujúcich troch mesiacoch čerpal až osem týždňov neplatenej dovolenky s cieľom zabrániť strate zamestnania. IAG, materská spoločnosť British Airways, Iberia, Aer Lingus, Level a Vueling, zníži kapacitu o 75 % v apríli a máji, zatiaľ čo skupina Air France-KLM je nastavená na zníženie kapacity o 80 až 90 %. Väčšina prevádzkovateľov výletných lodí ukončila svoju činnosť a u niektorých je pravdepodobný bankrot.



Cestovný ruch

Americká cestovná asociácia predpokladá, že kvôli koronavírusu bude musieť škrtnúť takmer 5 miliónov amerických pracovných miest. To je viac ako 25 % z 15,8 milióna Američanov, ktorí pracujú v tomto odvetví. Situácia je rovnako zlá aj inde. Napríklad všetky lyžiarske strediská v Taliansku, Francúzsku, Rakúsku a Švajčiarsku sú celkom uzavreté.





Ropa a benzín

1. januára sa na newyorskej burze NASDAQ predával barel ropy za 67,05 USD. Dnes je Brent na cene 26 USD za barel. Zásoby ropy spoločností tak majú hodnotu nižšiu než polovičnú z ceny na začiatku roka. Odráža to aj hodnota gigantov ako BP. 19. marca to bolo len 51 % toho, čo na začiatku januára. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry je celosvetový dopyt po rope nastavený na prvý ročný pokles od roku 2009. Na rozdiel od predpovede agentúry z februára, kedy sa očakával ročný rast o 825 000 barelov denne.

Investičné bankovníctvo

Stovky londýnskych a newyorských investičných bankárov sú pripravení, že po prepade obchodovania prídu o prácu. Akcie popredných amerických bánk JPMorgan Chase, Bank of America a Citigroup stratili 30 % z januárových maxím. Podľa Financial News, ktorý oslovil veľkých londýnskych investičných bankárov, by mal pokles poplatkov v prvých šiestich mesiacoch roku 2020 dosiahnuť až 50 %. To by znamenalo stratu výnosov z akciových obchodov okolo 10,7 miliárd USD a najhoršiu prvú polovicu roka od roku 2009.

Tradičný maloobchod

Keďže sa pohyb ľudí obmedzil, nemá zmysel mať otvorené maloobchodné predajne. Najväčší majiteľ amerického obchodného centra Simon Property Group 18. marca oznámil, že uzavrie všetky nákupné strediská po celej krajine. Podobné rozhodnutia sa prijali v celej Európe a Ázii. Okrem potravín a lekární to bude pre tradičný maloobchod trvať dlho, kým sa zotaví.





Profesionálny šport a zábava

Taliansko, najviac zasiahnutá krajina Európy, zrušilo všetky športové podujatia najmenej do 3. apríla. Francúzsko, Španielsko, Nemecko a Veľká Británia tento krok rýchlo nasledovali. Tohtoročné futbalové turnaje Copa America a Euro 2020 sa odložili do roku 2021. Severoamerická futbalová liga, ako aj národná basketbalová a hokejová liga prerušili sezónu a obmedzili prístup iba pre hráčov a „nevyhnutný personál“. Futbalový turnaj Majstrovstiev Afriky národov 2020 naplánovaný na apríl v Kamerune bol odložený na neurčito. Zrušenia znamenajú veľké straty pre športové kanály a tradičný ekosystém káblovej televízie, pretože živé športové prenosy sledovali milióny divákov.



Kiná

Analytici predpovedajú, že globálny filmový priemysel čelí strate 5 miliárd dolárov v dôsledku znížených príjmov z predaných vstupeniek a obmedzení výroby. Toto číslo by ale ešte mohlo rásť, ak by viac krajín prinútilo ľudí zostať doma alebo by uzavreli verejný priestor.

Nezaradení, možnosť výhry aj prehry

Sem patria odvetvia, ktoré budú musieť zabojovať, aby mohli pokračovať v nastolenom trende. Mnohé z nich v boji neuspejú, aj keď niektoré z nich prispôsobia svoje obchodné modely tak, aby využili nové a vznikajúce príležitosti. V niektorých prípadoch sa vytvorí pevný základ pre trvalý úspech.

Bankovníctvo

Väčšina bánk príde o peniaze, pretože jednotlivci aj firmy nebudú splácať pôžičky. Ak svetová ekonomika vstúpi do recesie, čo sa zdá byť celkom pravdepodobné, padne aj trh s finančnými produktmi. Banky však môžu vytvárať spoluprácu s firmami, ktoré potrebujú pomoc, a vytvárať si vzťahy s novými zákazníkmi. Niekoľko etablovaných spoločností vo Veľkej Británii, vrátane Barclays, Santander a RBS, už ponúka rizikovým obchodným zákazníkom núdzové pôžičky a možnosti prečerpania. Mnoho spotrebiteľov bude potrebovať dočasné riešenia, ktoré by mohli priniesť prudký nárast dopytu po malých a stredných úveroch.

Zdravotná starostlivosť

Niektorí aktéri z tohto sektora prichádzajú s novými nápadmi, ktoré by mohli zlepšiť zdravotnú starostlivosť. Iní budú tlačení pod bod zlomu a už nikdy sa na trh nevrátia. Čínska digitálna firma Baidu patrí medzi tie, ktoré dokázali reagovať rýchlo a inovatívne. Spustila aplikáciu Fight Pneumonia, ktorá má pomôcť verejnosti získať presné a užitočné informácie o epidémii v reálnom čase. Používateľom, ktorí vyhľadávajú informácie o COVID-19, ponúka bezplatnú on-line platformu lekárskeho poradenstva. Takto získala názory od viac ako 100 000 lekárov v Číne, ktorí reagovali na desiatky miliónov otázok. Baidu tiež spustila inteligentnú zdravotnícku jednotku, ktorá odpovedá na bežné otázky prostredníctvom robota. Tieto automatizované telefonické hovory tiež kontaktujú ľudí a získavajú informácie o ich nedávnych cestách, zdravotnom stave a kontaktoch.





Výrobný priemysel

Mnoho výrobcov sa dostane do ťažkostí, lebo sa vytratí dopyt po tovare, aký doteraz vyrábali. Tí obratnejší sa preorientujú na výrobu nových produktov. Tak ako to urobil napríklad čínsky výrobca automobilov BYD, z výrobných liniek namiesto áut vychádzali ochranné masky a dezinfekčné prostriedky na ruky. Bola jednou z 2 500 čínskych spoločností, ktoré zareagovali na výzvu prezidenta Si Ťin-pchinga na vojnu proti vírusu. GM, Ford a Tesla hovoria o výrobe pľúcnych ventilátorov. LVMH, francúzska spoločnosť pre luxusný tovar, ktorá má v portfóliu značky ako Louis Vuitton či Christian Dior, tiež začína s výrobou dezinfekčných prostriedkov na ruky s cieľom vyprodukovať 12 ton v priebehu prvého týždňa výroby. LVMH poskytuje výrobok francúzskym orgánom na bezplatnú distribúciu v nemocniciach.

Vzdelávanie

Väčšina škôl, univerzít a súkromných poskytovateľov vzdelávania má zatvorené dvere. Ale to neznamená, že nevyhnutne prerušuje svoju činnosť. Vzdelávacie inštitúcie majú dnes jedinečnú príležitosť rozšíriť rozsah svojho pôsobenia do on-line prostredia. V Číne spoločnosť Kuaishou, sociálna videoplatforma v hodnote 28 miliárd USD, prišla s ponukou on-line vzdelávania s cieľom kompenzovať zatvorenie škôl a univerzít. Spoločnosť a ďalšie videoplatformy sa spojili s ministerstvom školstva s cieľom otvoriť národnú on-line cloudovú učebňu pre študentov. Univerzita Zhejiang, jedna z popredných čínskych univerzít, začala oficiálne s on-line výukou 24. februára, tak ako by to bolo v prípade riadneho školského roka. Týka sa to všetkých jej študentov, hoci mnoho kurzov je otvorených pre záujemcov z celého sveta. Po dvoch týždňoch ponúka univerzita viac ako 5 000 kurzov. Očakáva sa, že na jar bude chcieť obhájiť svoje dizertačné práce 2 500 študentov a podľa očakávaní, budú ústne obhajoby na úspešné absolvovanie štúdia, on-line.