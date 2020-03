Počet podvodov počas pandémie rastie: 7 základných pravidiel, ako bezpečne platiť v e-shope

Zdroj: Home credit;heureka

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 0:53 -

Zatiaľ čo v supermarkete vám môžu ukradnúť peňaženku s pár desiatkami eur v hotovosti, v online svete vám môžu pri neopatrnosti „vybieliť“ aj celý účet. Pri akomkoľvek nakupovaní na internete dokážu pomôcť bezpečnostné prvky, ako je podpora 3D Secure, zelený adresný riadok alebo nastavenie peňažných limitov na karte.



Ak často nakupujete v e-shopoch pomocou telefónu, nemali by ste zabudnúť na antivírusový program. Antivírus v mobile je podceňované, aj keď úplne dostupné zabezpečenie, ktoré vie zabrániť mnohým nepríjemným situáciám. "Množstvo e-shopov každý deň pribúda a online už je možné kúpiť prakticky čokoľvek. Platí tu však základný princíp. Jednoduchosť nákupu bez overovania by nikdy nemala prevážiť istotu, že nakupujete bezpečne," upozorňuje Alesandro Villa, vedúci oddelenia kariet zo spoločnosti Home Credit.



Dobierka patrí k slovenskému fenoménu, stále je v e-shopoch najvyužívanejšou platbou. Dnes ale platbou online chránime seba aj vodičov prepravných spoločností. „Pri nákupe v overených e-shopoch sa zákazníci nemusia online platobných metód obávať. Odporúčame čítať recenzie e-shopov a pozerať na certifikáty kvality - v takých e-shopoch je nákup aj platba online úplne bezproblémová,“ hovorí Tomáš Braverman, riaditeľ nákupného radcu Heureka.sk . Podľa Bravermana sa to, že sa zákazníci v súčasnosti naučia využívať online platobné metódy, premietne do poklesu dobierky tiež v budúcnosti.





Pre bezpečné platby na internete sa odporúča dodržiavať tieto pravidlá.

1. Nikdy nikomu neprezrádzajte svoje heslá a prístupové údaje

Podvodníci často posielajú falošné emaily alebo vás pozývajú na falošné stránky, ktoré sú na prvý pohľad nerozoznateľné od tých pravých a často žiadajú o to, aby ste tam zadali svoje prihlasovacie údaje, napr. pod zámienkou aktualizácie.

2. Nakupujte len v overených e-shopoch

Keď platíte za tovar priamo na stránke, kde si ho objednávate, skontrolujte prehliadač. Bezpečná stránka musí mať v adrese "https" alebo v riadku ikonu, v ktorej je vidieť meno firmy prevádzkujúcej e-shop alebo prevádzkujúcej platobnú bránu. Ak tu vidíte názov akejkoľvek vám neznámej alebo podozrivej firmy, môže ísť o podvodníka a mali by ste stránky opustiť. Triky podvodníkov sú čím ďalej tým viac sofistikovanejšie. Sú známe aj prípady, kedy podvodníci založili firmu znejúcu takmer identicky ako meno prevádzkovateľa e-shopu, názov firmy sa líšil len nepatrne, napríklad pár písmenami alebo znakmi. Preto si treba dávať pozor aj na to, či je vidieť presné a správne meno firmy, ktorú poznáte.

3. Neukladajte údaje z platobných kariet priamo do profilu konkrétneho obchodu

Pozor si dajte hlavne v prípade zahraničných e-shopov. Je bezpečnejšie vždy zadávať platobné údaje znovu. Môže sa stať, že vaše údaje nezneužije samotný obchod, ale údaje môžu byť ukradnuté kvôli nedostatočnému zabezpečeniu stránky. „Ak si chcete platenia kartou uľahčiť a kartu uložiť v e-shope, odporúča sa používať kartu, ktorú máte určenú len na platby na internete a je na nej dispozícii obmedzené množstvo prostriedkov,“ radí A. Villa z Home Creditu.

4. Pomôcť môže servis SMS

Niektoré banky vás môžu informovať prostredníctvom telefónu, ak došlo k platbe vašou kartou. Vďaka európskej norme PSD2, tzv. dvojfaktorovom overení, je síce vaše prihlásenie do e-shopu, banky či k inému vášmu účtu bezpečnejšie, ale stále je potrebné byť obozretným.

5. Poistite si kartu

Pokiaľ ju niekto neoprávnene použije, ste krytý na obdobie, kým to zistíte.

6. Nastavte si limity na karte

Vďaka tomu nikto neutratí väčšie množstvo peňazí, ako máte maximálne stanovené.

7. Prečítajte si podrobne podmienky

Ak napríklad ide iba o sprostredkovateľský e-shop, nevzťahujú sa naň slovenské zákony a často ani normy Európskej únie. Typickým znakom bývajú dlhé doby doručenia, nejasné preklady či netypické platobné brány. Pri vrátení tovaru by ste potom napríklad museli platiť poštovné trebárs až na ďaleký východ.







Pridávame ešte zopár tipov pre on-line nakupovanie počas karantény.

Plaťte online

Ako preventívne opatrenie proti prenosu nákazy COVID-19 je zrušená možnosť platby pri prevzatí tovaru, tzv. na dobierku. Platbou online chránite seba aj vodičov prepravných spoločností.

Sledujte skladovosť

Pri výbere tovaru si kontrolujte, či je vaša položka na sklade. Keďže sa predlžujú dodacie doby zo všetkých kútov sveta, je možné, že niektoré tovary nebudú obchody schopné dodať v bežných lehotách. Použite filter "skladom" a máte vyhraté.

Skontrolujte si adresu doručenia

Pokiaľ si bežne nechávate doručovať tovar do práce, je teraz veľmi dôležité, aby ste si pred dokončením objednávky nastaviť adresu doručenia tam, kde sa v čase karantény naozaj nachádzate.

Noste rúška

Či už preberáte tovar od kuriéra alebo si ho idete vyzdvihnúť na výdajné miesto, chráňte svoje zdravie použitím rúška.

Buďte zhovievaví

Každé udelené hodnotenie a vyplnený dotazník sú pre obchodníkov veľmi dôležité. Nezabúdajte preto pri vypĺňaní dotazníka spokojnosti na vzniknutú situáciu a nebuďte na obchodníkov zbytočne kritickí z dôvodov, ktoré bohužiaľ sami v vzniknutej situácii nedokážu ovplyvniť.