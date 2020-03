Odborársky návrh na zastavenie výroby je nezodpovedný

dnes 14:16 -

Veľkí zamestnávatelia združení v Klube 500 odmietli požiadavku odborov na zastavenie slovenského priemyslu a podnikov. Podnikatelia návrhy na zastavenie výroby považujú za nezodpovedné, pretože by to malo negatívne dôsledky nielen na podniky, ale i na samotných zamestnancov, obyvateľov Slovenska, ako aj celé fungovanie krajiny, uviedol v stredu Klub 500. Zastavenie výroby v automobilke Volkswagen Slovakia uvítala Konfederácia odborových zväzov (KOZ), podľa ktorej by k podobnému kroku mali pristúpiť aj ďalší veľkí zamestnávatelia.

"Slovensko i jeho priemysel sa nachádzajú v bezprecedentnej situácii. Na jej zvládnutie je kľúčové zachovať rozvahu a pokoj. Základom toho je i dostupnosť potravín a ďalších produktov základnej dennej spotreby - papiera, čistiacich prostriedkov – ale tiež energií, pohonných hmôt, dopravy a komunikačných prostriedkov," pripomenul výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Dodávky tovarov, energií a služieb môže Slovensko podľa podnikateľov zabezpečiť len ďalšou prevádzkou podnikov, ktoré tieto produkty alebo suroviny k nim vyrábajú. "Samozrejme, pri dodržiavaní najvyšších možných opatrení na ochranu zdravia zamestnancov," uviedol Gregor.

Klub 500 upozornil, že jednotlivé výrobné odvetvia sú na seba úzko naviazané a výpadok niektorých z nich by mohol znamenať, že Slovensko nebude schopné pokryť základné potreby ľudí. Napríklad papierenský či potravinársky priemysel nie je schopný fungovať bez chemického priemyslu.

KOZ v pondelok po oznámení o prerušení výroby v bratislavskom Volkswagene uviedla, že v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov verí v podobné rozhodnutie aj u iných zamestnávateľov. Potenciálne riziko šírenia nákazy vo výrobných závodoch, logistických centrách a všade tam, kde aktuálne ešte stále prichádza k stretávaniu sa veľkého počtu ľudí v uzatvorených priestoroch, je podľa odborárov obrovské.

Podľa Klubu 500 by bolo oveľa prínosnejšie, ak by sa odborári sústredili na riešenia skutočných, kľúčových problémov zamestnancov, ktoré mimoriadna situácia spojená s novým koronavírusom prináša. Napríklad individuálnej osvete zamestnancov, ako sa pred vírusom chrániť v konkrétnych situáciách na pracovisku.

Úplné zastavenie výroby by podľa Klubu 500 znamenalo ekonomickú katastrofu pre podnikateľov, chýbajúce peniaze v štátnom rozpočte a rastúcu nezamestnanosť. "Treba si uvedomiť, že priemyselná výroba v Európskej únii, s niektorými výnimkami, ďalej prebieha. Slovensko si v tejto situácii nemôže dovoliť paralyzovať svoj priemysel. Na základe priebežnej komunikácie s krízovým štábom prijímajú podniky združené v Klube 500 opatrenia tak, aby sme dokázali zabezpečiť zdravotne bezpečnú prevádzku a zamedzili šíreniu vírusu na pracovisku. Posledné, čo Slovensko teraz potrebuje je chaos a panika," dodal Gregor.