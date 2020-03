Ekonóm: Ak majú ľudia zostať doma, mali by sme im rozdať peniaze

Zdroj: gregmankiw.blogspot.com

Foto: YT/conversations with Bill Kristol

dnes 9:36 -

O pravdepodobnej recesii hovorí Greg Mankiw s tým, že je možno "optimálna" vzhľadom na to, "čo sme za daných okolností schopní robiť". Prioritou je samozrejme riešenie zdravotnej krízy a tento sektor by mal dostať "čokoľvek, o čo si povie".



Fiškálna politika by sa nemala zameriavať na agregátny dopyt, ale na "sociálne zabezpečenie". Ľudia by totiž síce podľa rôznych rád mali mať úspory na šesť mesiacov dopredu, ale "mnohí ich bohužiaľ nemajú". Mankiw k tomu dodáva, že je veľmi zložité určiť, kto by pomoc skutočne potreboval, a tak navrhuje, aby vláda poslala každému Američanovi pre začiatok 1 000 dolárov. "Zníženie dane zo mzdy nemá za týchto okolností žiadny zmysel, pretože pre tí, ktorí nemôžu pracovať, z toho mať nič nebudú."

"Sú časy, kedy sú namieste obavy z vládnych dlhov. Ale teraz to tak nie je. Existuje veľa externalít. Ak pomôžeme ľuďom, aby prekonali svoje ekonomické problémy a mohli zostať doma, znížime šírenie vírusu," píše Mankiw.



Monetárna politika by sa podľa neho mala zamerať najmä na to, aby v ekonomike bol dostatok likvidity. Inak povedané, nastavovanie sadzieb má teraz menšiu dôležitosť než to, aby Fed fungoval ako veriteľ poslednej inštancie. A ak sa Fed domnieva, že jeho ruky zväzuje legislatíva, Kongres by mu ich mal uvoľniť. Mankiw k tomu všetkému dodáva, že "prezident by mal držať hubu a nechať to na tých, ktorí vedia, čo robia". Ekonóm sa však domnieva, že "k tomu bohužiaľ pravdepodobne nedôjde".