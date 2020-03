Airbus dočasne pozastavuje výrobu vo Francúzsku a Španielsku na štyri dni

dnes 9:46 -

Toto rozhodnutie umožní Airbusu vyhodnotiť a zaviesť prísne zdravotné a bezpečnostné podmienky z hľadiska hygieny, čistenia a dodržiavania bezpečnej vzdelanosti, pričom sa zlepší efektívnosť prevádzky v nových pracovných podmienkach, uviedol Airbus vo vyhlásení.

„Tieto opatrenia sa budú vykonávať na lokálnej úrovni v koordinácii so sociálnymi partnermi,“ vyhlásila spoločnosť. „Airbus tiež spolupracuje so svojimi zákazníkmi a dodávateľmi s cieľom minimalizovať vplyv tohto rozhodnutia na ich prevádzku.“

Podľa niektorých médií Airbus vypracoval aj krízové plány na spomalenie alebo zastavenie výroby, ak by bolo Francúzsko pre ochorenie COVID-19 vystavené drastickej blokáde.