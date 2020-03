Štát je pripravený kompenzovať pre koronavírus slovenský priemysel, podľa Žigu to však ešte nie je potrebné

Zdroj: SITA

Štát je pripravený pristúpiť v dôsledku šíriaceho sa koronavírusu a jeho dopadov na slovenský priemysel k určitým kompenzačným opatreniam, avšak v súčasnej situácii to ešte nie je potrebné. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister hospodárstva Peter Žiga. "Ešte nevieme, do akej miery bude potrebné robiť kompenzačné opatrenia. Zatiaľ sa neukázalo, že by to bolo nutné, výroba funguje. Pokiaľ bude potrebné niečo urobiť, sme pripravení o tom diskutovať, či to bude vo forme finančnej pomoci, alebo nejakých iných opatrení," konštatoval minister.

Podľa neho sa od pondelkového stretnutia premiéra a predstaviteľov priemyslu situácia nezmenila. "Vidíme, že sú prípady, že to ohrozuje, respektíve ovplyvňuje chod fabrík, hlavne dodávateľské reťazce zo zahraničia, ale výroba funguje, tovar sa vydáva, dováža, nemám pocit, že už treba robiť nejaké konkrétne opatrenia," myslí si Žiga. Zároveň podotkol, že v súčastnosti už majú značne obmedzené možnosti, keďže sa kreuje nový parlament i vláda. "Bude to už asi na nich, ale my sme pripravení a sme v kontakte s priemyslom," vyhlásil minister.

Asociácia priemyselných zväzov v utorok informovala, že v niektorých fabrikách už zaznamenala spomalenie výroby v dôsledku chýbajúcich súčiastok, ktoré firmy dovážajú z Talianska. S nedostatkom pracovníkov podľa asociácie zatiaľ problém nie je, upozornila však, že môže byť, ak opatrenia nebudú dobre premyslené a koordinované. Aktuálna situácia v súvislosti s koronavírusom má ekonomické dopady na slovenské spoločnosti aj podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. Cez svojich zahraničných obchodných partnerov pociťujú napríklad nižší dopyt alebo im meškajú dodávky.

V pondelok sa k aktuálnej ekonomickej situácii v súvislosti s koronavírusom stretol premiér Peter Pellegrini s predstaviteľmi priemyslu. Informovali, že ak vo fabrikách príde v dôsledku nákazy k výpadku zamestnancov nad 10 percent, môže to mať vplyv na udržanie výroby. Najväčší zamestnávatelia na Slovensku pritom majú vypracované detailné a presné plány postupu, ako sa v jednotlivých podnikoch budú snažiť zamedziť vzniku epidémie.