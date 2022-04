Zlato je ako chameleón

Zdroj: thedailyreckonig

Foto: getty images

dnes 0:19 -

Zlato je skôr komodita, investícia alebo platobný prostriedok? Zlato je chameleón. Mení sa podľa prostredia. Niekedy sa správa ako komodita, keď cena zlata sleduje rast a pokles komoditných indexov. Inokedy sa dá považovať za investíciu do bezpečného prístavu. Súťaží s akciami a dlhopismi o pozornosť investorov. Z času na čas preberá zlato úlohu najstabilnejšej dlhodobej formy peňazí, akú kedy svet poznal.

Poďme sa najprv pozrieť na zlato a komoditu. Zlato sa obchoduje na komoditných burzách a má tendenciu byť súčasťou komoditného odvetvia. Všeobecne sa hovorí, že zlato je komodita. Ale nie je to celkom tak. Komodita je druh nejakej látky. Môže byť poľnohospodárska alebo minerálna alebo pochádzať z rôznych zdrojov, ale je to látka, ktorá vstupuje do niečoho iného. Meď je komodita, ktorú používame pri výrobe rúr. Rezivo je komodita, ktorú používame v stavebníctve. Železná ruda je komodita, ktorú používame na výrobu ocele. Zlato v podstate nie je dobré na nič iné ako na peniaze. Ľudia neťažia zlato, pretože ho potrebujú kozmonauti, alebo aby z nich vyrábali ultratenké drôty. Zlato sa používa aj na tieto účely, ale to je veľmi malá časť jeho aplikácie. Aj keď zlato nie je komodita, niekedy sa obchoduje ako komodita.

Pokiaľ ide o investíciu, pravdepodobne je to najbežnejšie použitie zlata. Ľudia často hovoria: „investujem do zlata“, ale tým nemyslia zlato ako investíciu. Cena za uncu je vyjadrená v dolároch a môže stúpať. Táto návratnosť je ale skôr funkciou dolára ako funkciou zlata. Inými slovami, ak dolár oslabí, určite sa zvýši dolárová cena zlata. Ak bude dolár silnejší, cena zlata v dolároch môže klesnúť. Ale unca zlata bude vždy len uncou zlata. Ak mám dnes uncu zlata a vložím ju do skrine, o rok vytiahnem stále len uncu zlata.





Jednou z kritík zlata je, že nenesie žiaden výnos. Ale ani nemôže, pretože ide o peniaze. Dolárová bankovka nemá žiaden výnos, je to len dolárová bankovka, ako je zlatá minca zlatou mincou. Ak chcete výnos, musíte riskovať. Môžete vložiť svoj dolár do banky a banka vám môže zaplatiť mierny úrok, ale už to nie sú peniaze. Ľudia považujú svoje peniaze v banke za peniaze, ale v skutočnosti to peniaze nie sú. Je to nezabezpečený záväzok občas platobne neschopnej finančnej inštitúcie. Riziko v tomto prípade môže byť nízke, ale existuje, preto získate návratnosť. Samozrejme, môžete riskovať na akciovom trhu alebo na dlhopisových trhoch a získať vyššie výnosy, alebo straty. Pri zlate nič také nehrozí, neriskujete a nemáte návratnosť.



Úlohu zlata ako platobného prostriedku je pre investorov ťažké pochopiť, pretože sa už desaťročia nepoužíva ako peniaze. Ale v posledných rokoch sa paradoxne správalo skôr ako peniaze než komodita alebo investícia. Konkuruje fiat peniazom centrálnych bánk pri prerozdeľovaní aktív globálnymi investormi. Je to veľká vec, pretože to poukazuje na skutočnosť, že ľudia z celého sveta začínajú strácať dôveru v iné formy peňazí, prestávajú veriť dolárom, eurám, juanom, či librám. Zlato sa stáva silným súperom v dostihoch medzi rôznymi formami peňazí.







Napriek nedávnemu cenovému pohybu, ktorý je skôr záležitosťou akciového trhu než samotného zlata, je tu skvelá správa pre tých, ktorí majú pozíciu v zlate. Cena zlata v mnohých menách stúpala, pretože dôvera v ostatné meny klesala. Dôvera v meny klesá, pretože investori strácajú dôveru v centrálne banky, ktoré peniaze tlačia. Prvýkrát od roku 2008 to vyzerá, že centrálne banky strácajú kontrolu nad globálnym finančným systémom. Zlato nemá centrálnu banku. Zlato vždy vzbudzuje dôveru, pretože je vzácne, otestované časom a bez rizika. Strata dôvery v fiat peniaze začína pomaly a potom sa rýchlo zvyšuje. Konečným výsledkom je panický nákúp zlata a prudký nárast jeho ceny. Niečo podobné sme videli koncom 70-tych rokov. Zlato vyletelo z 35 dolárov za uncu v auguste 1971 na 800 dolárov za uncu v januári 1980. To je zisk 2 200 % za menej ako deväť rokov.



Dnes sme v ranom štádiu podobného superrastu. Zlato by sa mohlo dostať na 10 000 dolárov za uncu alebo aj viac. Keď k tomu dôjde, bude existovať jeden dôležitý rozdiel medzi novým supervrcholom a tým, čo sa stalo v roku 1980. Vtedy ste si mohli kúpiť zlato za 100, 200 dolárov alebo 500 dolárov za uncu a užiť si rast. V novom supervrchole si možno nebudete môcť kúpiť žiadne zlato. Budete sa len z diaľky prizerať, ako cena stúpa. Zásoby zlata trh nepokryjú. Iba centrálne banky, obrovské hedžové fondy a miliardári ho budú mať na dosah ruky. Mincovne a miestni predajcovia budú mať vypredané. Tento fyzický nedostatok spôsobí, že cena veľmi drasticky vyletí, tak ako v roku 1980.



Možno práve nadišiel čas na nákup zlata, ešte pred tým, ako jeho cena (opäť) prudko vzrastie a dôjde k rozchytaniu zásob. Súčasný pokles ceny dáva ideálnu príležitosť na kúpu za výhodnú cenu, nemusí to trvať dlho.