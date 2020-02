Koronavírus a krehké nádeje na oživenie Európy

Zdroj: MW

Prinajmenšom by dopady, ktoré môže šírenie vírusu čoskoro spôsobiť v priemyselnej výrobe a vývoze, by mohli zastaviť trend rýchleho zotavenia Európy z prepadu, ktorým prešlo v poslednom štvrťroku 2019. V stredu Eurostat uviedol, že sa priemyselná produkcia eurozóny v decembri prepadla oproti predchádzajúcemu mesiacu o 2,1 % a oproti rovnakému mesiacu v roku 2018 o 4,1 %. To je veľký pokles, ktorý bol spôsobený neuspokojivou výkonnosťou nemeckého automobilového priemyslu.







Po takomto neútešnom konci roka sa však medzi výrobcami zdalo, že sa optimizmus pomaly vracia. Zárodok možnej obchodnej dohody medzi USA a Čínou, znížené protekcionistickej hrozby z Washingtonu, a dokonca aj vágna možnosť, že medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ bude možné uzavrieť obchod aj po Brexite, otvárali nádej, že by mohlo dôjsť k nejakej forme oživenia už v prvej polovici roku 2020. Táto nádej stále pretrváva.



Podľa analytikov Deutsche Bank by doteraz mohol koronavírus stáť Čínu niečo medzi 0,3 a 0,5 % rastu, čo by následne ovplyvnilo zvyšok sveta, najmä veľkých vývozcov, ako je Nemecko. Ak dopad zostane na tejto obmedzenej úrovni, európske hospodárstvo sa s tým dokáže vyrovnať. Európska centrálna banka očakáva, že rast hrubého domáceho produktu v eurozóne sa tento rok spomalí na 1,1 %.

Zatiaľ nie je dôvod očakávať zásadný zásah zo strany nového rizika, ktoré predstavuje rýchlo sa šíriaci vírus. Ale sentiment môže byť silnejší ako skutočné fakty. Kým hrozby obchodnej vojny, ktoré v minulom roku spomalili svetový obchod, sú už zdá sa na ústupe, viac neistoty vyústenej do odkladu investičných rozhodnutí by malo negatívny dopad na už aj tak nestabilnú európsku ekonomiku.