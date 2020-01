Kancelária RRZ očakáva výpadok daňovo-odvodových príjmov v objeme 42 mil. eur

dnes 14:16 -

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) predpokladá výpadok daňových príjmov v objeme 42 miliónov eur v porovnaní s rozpočtom verejnej správy na roky 2020 až 2022, ktorý schválil parlament. Informuje o tom na sociálnej sieti. KRRZ monitoruje vývoj daňových a odvodových príjmov pravidelne.

Januárová daňová prognóza KRRZ na rok 2020 vychádza z aktualizácie prognózy na rok 2019, keďže žiadne mesačné údaje roka 2020 zatiaľ nie sú k dispozícii. Podľa KRRZ najväčšie odchýlky v príjmoch súvisia s kategóriou "ostatné dane". "V rozpočte je opäť nesprávne zaznamenaný vplyv zavedenia eKasy a identifikačných látok, teda tzv. nanomarkerov, do ostatných daní," uvádza kancelária rozpočtovej rady. Rozpočtová rada upozorňuje na to, že táto chyba sa v rozpočte opakuje. "Zavedenie eKasy by sa malo prejaviť priamo vo výnose dane z pridanej hodnoty (DPH). V prípade nanomarkerov zatiaľ nie je známe, odkedy vznikne povinnosť označovania minerálnych olejov," vysvetlila KRRZ.

Prognózy výboru pre daňové prognózy sú pozitívnejšie, ten očakáva rast príjmov na úrovni 138 miliónov eur. Výber DPH by sa mal zlepšiť o 107 miliónov eur a v prípade miestnych daní očakáva nárast o 75 miliónov eur. V prípade odvodov a dane z príjmu fyzických osôb očakáva pokles o 23 miliónov eur a v prípade dane z príjmu právnických osôb pokles o 17 miliónov eur. "Priebežné plnenie DPH ku koncu roka 2019 rastie rýchlejšie v porovnaní s očakávaniami a nad úrovňou prognózy makroekonomickej základne DPH. Tento pozitívny vývoj sa v prognóze automaticky preniesol do roku 2020," uvádza sa v prípade prognózy výboru. Odhadovaný vyšší výber miestnej dane zase vyplýva z nárastu sadzieb daní z nehnuteľností v mnohých mestách a obciach v tomto roku.

Z pohľadu vplyvu na saldo verejnej správy to znamená celkovo výpadok 46 miliónov eur. "Rozdiel oproti sume 42 miliónov eur je spôsobený očistením o vplyv položiek neutrálnych na saldo (daňový bonus a tzv. dve percentá na verejnoprospešný účel)," uvádza KRRZ.

Pravidelná aktualizácia prognóz kancelárie rozpočtovej rady má za cieľ poskytnúť priebežnú informáciu o plnení daňových príjmov schváleného rozpočtu verejnej správy a zároveň indikovať potenciálne riziká v aktuálnom strednodobom fiškálnom rámci vychádzajúcom z ostatnej prognózy výboru pre daňové prognózy.