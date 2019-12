Analytici znížili odhad rastu ekonomiky v roku 2020 pod 2 percentá

dnes 12:46 -

Analytici naďalej znižujú odhady hospodárskeho rastu Slovenska. V roku 2020 podľa decembrového kola pravidelného prieskumu Národnej banky Slovenska (NBS) medzi analytikmi komerčných bánk totiž hospodársky rast dosiahne 1,9 %, čo bolo o 0,2 percentuálneho bodu menej, ako predpovedali v novembri. Odhad rastu v roku 2020 tak analytici znížili už šiesty mesiac v poradí, keď v júni ešte v priemere predpovedali rast hrubého domáceho produktu o 3,2 %.

Rovnako bankoví analytici skresávajú aj odhad rastu ekonomiky v roku 2019. V tomto prípade v decembri pristúpili k zníženiu prognózy už piaty mesiac v poradí, už na 2,2 %, oproti novembrovému odhadu na úrovni 2,3 %. K zhoršovaniu prognózy pristúpili napriek tomu, že v poslednom kvartáli roka 2019 by mal hospodársky rast na Slovensku zrýchliť na 1,7 %, oproti 1,3-percentnému rastu z tretieho štvrťroka.

Rast cien by sa mal v roku 2019 aj 2020 podľa aktuálnych odhadov analytikov držať nad hranicou 2 %. Kým prognózu harmonizovanej inflácie pre rok 2019 ponechali na úrovni 2,7 %, pre nasledujúci rok ju navýšili z novembrových 2,3 % na decembrových 2,4 %. Popri zmierňovaní hospodárskeho rastu pritom očakávajú aj spomaľovanie rastu zamestnanosti. Kým v roku 2019 ešte odhadujú jej rast na 1,2 %, v roku 2020 by už mal dosiahnuť iba 0,3 %. Miera nezamestnanosti by pritom mala stúpnuť z 5,9 % v roku 2019 na 6 % v nasledujúcom roku.