Autobusy Slovak Lines budú od nedele jazdiť podľa nových cestovných poriadkov

dnes 11:16 -

Spoločnosť Slovak Lines, a. s., bude od nedele 15. decembra zabezpečovať prímestskú autobusovú dopravu vo verejnom záujme v Bratislavskom samosprávnom kraji podľa nových cestovných poriadkov. K termínu celoštátnych zmien cestovných poriadkov zavádza na regionálnych linkách zmeny v spolupráci s Bratislavskou integrovanou dopravou, a. s., a v súčinnosti s Bratislavským krajom. "V nových cestovných poriadkoch sú zapracované úpravy na základe zmien vo vlakovej doprave pre zabezpečenie prípojovej dopravy. Zapracované sú tiež mnohé pripomienky cestujúcej verejnosti aj obecných a mestských úradov," informovala hovorkyňa Slovak Lines Eva Vozárová.

Dopravca sprevádzkuje novú autobusovú linku v úseku Zohor - Vysoká pri Morave - Záhorská Ves. Autobusové spoje sú náhradou za doterajšiu vlakovú dopravu na tejto trase. Ide celkom o 22 spojov, ktoré budú premávať v pracovných dňoch. "Spoje Slovak Lines prestanú obsluhovať územie v úseku Šamorín - Blatná na Ostrove - Gabčíkovo a späť. Po dohode medzi Bratislavským a Trnavským samosprávnym krajom bude od celoštátnej zmeny cestovných poriadkov zabezpečovať dopravnú obslužnosť obcí od Šamorína po Gabčíkovo Trnavský samosprávny kraj prostredníctvom dopravcu SAD Dunajská Streda," uviedla Vozárová. Cieľom niekoľkých zmien v čase a trase spojov v úseku Bratislava - Šamorín je zabezpečiť prepravu cestujúcich z Hamuliakova, Kalinkova či Miloslavova.

V smere na Záhorie majú niektoré spoje predĺženú trasu. "Napríklad, vo večerných hodinách spoje z Bratislavy (končiace doteraz v Záhorskej Vsi) sú predĺžené až do Suchohradu. V čase odpoludňajšej dopravnej špičky spoje z Bratislavy s odchodom o 14:25, 15:25 premávajúce počas dní školského vyučovania (doteraz končiace v Stupave) boli predĺžené až do Vysokej pri Morave," priblížila Vozárová. Spoj z Bratislavy o 17:45 v smere do Rohožníka je predĺžený do Plaveckého Podhradia.

"Doplnené boli spoje s odchodom zo Stupavy o 5:55, z Pezinka o 5:24 do Modry, ako aj v dňoch pracovného voľna a pokoja z Pezinka o 8:15 na Pezinskú Babu a späť," poznamenala Vozárová. Pribudli aj spoje zo Senca do Čataja o 8:12, 12:32, 19:46 (v pracovných dňoch) a 20:11 (v dňoch pracovného voľna a pokoja). Rozšírená je prevádzka spoja na dni pracovného voľna a pokoja z Malaciek o 13:10 do Plaveckého Mikuláša a späť. Pre zabezpečenie prepravy žiakov je posunutý čas a zmenená trasa spoja z Jelky o 6:49, doplnené sú spoje z Hurbanovej Vsi o 7:06 do Senca, z Rohožníka o 7:06 do Malaciek, z Pezinka o 13:57 do Chorvátskeho Grobu, Čiernej Vody a o 14:38 do Slovenského Grobu a Bernolákova.