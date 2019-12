Žatva pre českých a rakúskych obchodníkov: Slováci volia cezhraničný nákup aj pred Vianocami

Slováci sa pred štátnymi sviatkami výraznejšie predzásobujú, najmä potravinami. Minuloročné sviatky boli spomedzi okolitých krajín v rámci cezhraničného nakupovania žatvou pre českých a rakúskych obchodníkov. Slováci tam dva dni pred Vianocami minuli dokopy vyše 92- tisíc eur, z toho v susednom Rakúsku to bolo až 50-tisíc eur. Tu sa do veľkej miery podpisuje vplyv rakúskych vianočných trhov, ktoré sú u Slovákov veľmi obľúbené. V Česku a Rakúsku Slováci vlani počas dvoch dní pred Vianocami vykonali vyše 2,3- tisíc transakcií.

Priemerná suma jedného cezhraničného nákupu bola vlani v prípade Česka na úrovni 22 eur, v susednom Rakúsku bola suma vyššia, a to až na úrovni 30 eur. Najmenej pred sviatkami nakupujeme v Maďarsku, vlani spomedzi okolitých krajín to bolo najmenej, približne za19- tisíc eur. V Poľsku Slováci vlani 22. a 23. decembra minuli takmer 22- tisíc eur.





Vianoce sú pre mnohé firmy obchodnou príležitosťou a výzvou. V celoeurópskom porovnaní podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat zaznamenáva jeden z najväčších sezónnych rastov predaja hračkársky a potravinársky priemysel. Najmä predaj hračiek celoeurópsky rastie už na jeseň.

„Celkovo však vianočné sviatky nahrávajú maloobchodníkom, nakoľko sú ich tržby v tomto období najvyššie počas roka. V priemere sú tržby maloobchodu len počas decembra vyššie oproti ostatným mesiacom roka o zhruba 10 až 20 %. Najvyšší nárast tržieb je tradične u predajcov potravín, elektroniky, kozmetiky či športových potrieb. Na druhej strane, po mesiaci žatvy prichádza pre obchodníkov pokles, ktorý prichádza so začiatkom roka, kde majú ľudia tendenciu viac šetriť, a to práve po mesiaci hojnosti. Vtedy sa tržby obchodníkov znižujú v priemere o 10 %, a to aj napriek tomu, že v tomto čase štartujú aj januárové výpredaje,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

Slovenské domácnosti v priemere minú na vianočné nákupy do 500 eur. Najčastejšie nakupujeme kozmetiku, hračky, knihy, oblečenie, veci do domácnosti či kuchyne, ale aj mobily, elektroniku a elektrospotrebiče. Podľa údajov Slovenskej sporiteľne práve dospelí pracujúci len na darčeky dokážu minúť okolo 250 eur a viac. Do vianočného nákupu sa započítava aj nákup potravín či náklady na cestovanie, nakoľko mnohí na Vianoce cestujú niekoľko stoviek kilometrov domov.