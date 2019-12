Pačanský kopec na zimu opäť uzavreli, KSK chce cestu opraviť

dnes 16:31 -

Cestu medzi Krásnohorským Podhradím a Úhornou na hranici okresov Rožňava a Gelnica v uplynulých dňoch opäť uzavreli. Ako pre TASR potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, zimná uzávera potrvá do konca marca 2020. Košický samosprávny kraj (KSK) chce opraviť úsek, ktorý je známy ako kopec Úhorná či Pačanský kopec.

Cesta II/549 Úhorná kopec – Krásnohorské Podhradie je v úseku staničenia uzavretá od 20,667 kilometra po 28,500 kilometer. K úplnej uzávere dochádza v zimnom období pravidelne, a to z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky. Nachádza sa tam viacero rizikových miest s prudkým stúpaním a klesaním a ostré zákruty. Ako spresnila hovorkyňa KSK Anna Terezková, vzhľadom na zákruty a šírku vozovky v tomto úseku nie je možný prejazd vozidiel Správy ciest KSK, ktoré zabezpečujú zimnú údržbu, bez ohrozenia vodičov údržbových vozidiel.

Kraj priznáva, že stavebno–technický stav cesty na súčasné podmienky bezpečnej cestnej premávky je nevyhovujúci, pretože po jej celom úseku nie sú zriadené bezpečnostné zariadenia a cestné príslušenstvo. Svojimi parametrami podľa Terezkovej nevyhovovala už ani v období jej delimitácie z vlastníctva štátu do vlastníctva KSK, pričom už vtedy bola evidovaná ako cesta, ktorá potrebuje rekonštrukciu. „Napriek tomu jej oprava nebola do času delimitácie, teda do roku 2004, zabezpečená. Táto cesta nebola projektovaná na záťaž nákladnou dopravou, ktorá ju devastuje. Preto po nej v súčasnosti nemôže prechádzať nákladná doprava s dĺžkou vozidla presahujúcou šesť metrov,“ vysvetlila

Ako uviedla, rekonštrukcia cesty č. II/549 spájajúca okresy Rožňava – Gelnica je plánovaná v zásobníku opráv. „Úsek cesty od obce Krásnohorské Podhradie po odbočku na Malý Vrch opravil kraj v minulom roku. Úsek Mníšek nad Hnilcom – jazero Úhorná je prevažne v dobrom stave. Kraj plánuje opraviť úsek vedúci okolo jazera Úhorná pred obcou, ktorý je v havarijnom stave. Z kapitálových výdavkov chce kraj opraviť aj samotný Pačanský kopec,“ spresnila s tým, že do rozpočtu KSK bola zahrnutá i rekonštrukcia mosta cez potok Úhorná v obci Smolník, ktorý by mal byť financovaný z úveru z Európskej investičnej banky.

Cesta II/549 je v okrese Gelnica dlhá 21 kilometrov a v okrese Rožňava 10 kilometrov. Okrem obyvateľov okolitých obcí a iných motoristov ju v letnej sezóne využívajú aj turisti.