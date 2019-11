Amazon prispel na liečenie onkologicky chorých detí

dnes 11:16 -

"Cieľom celosvetovej kampane Amazon Goes Gold je zvýšiť povedomie a zviditeľniť prácu, ktorá sa robí v oblasti globálneho výskumu a starostlivosti o detských pacientov. Názov kampane súvisí so zlatou farbou, ktorá je symbolom rakoviny u detí," uviedol Stegbauer. Spoločnosť Amazon sa na Slovensku rozhodla podporiť sumou 25.000 eur nákup prístroja ECMO, ktorý slúži na detskej klinike.



Ďalšiu sumu vo výške 3200 eur vyzbierali zamestnanci Amazonu v Seredi. Viac ako tisíc z nich prišlo na znak solidarity 18. a 19. septembra do práce v pyžame. Do takejto výzvy sa zapojili podľa riaditeľa aj zamestnanci spoločnosti v Európe, Severnej Amerike, Austrálie a Japonsku. Za vyzbieranú čiastku boli zakúpené rúška a posteľná bielizeň pre transplantačnú jednotku kostnej drene, ktoré spolu s prístrojom odovzdali nemocnici 20. novembra.