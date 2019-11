Slováci chcú, aby firmy bojovali proti klimatickej zmene a korupcii

dnes 9:46 -

Až 94 % obyvateľov Slovenska si myslí, že firmy by mali mať pri tvorbe zisku aj ciele v oblasti zodpovedného podnikania (CSR). Vyplýva to z októbrového prieskumu agentúry Focus pre združenie Business Leaders Forum, ktoré administruje Nadácia Pontis. Firmy by sa podľa prieskumu mali aktívne angažovať v ochrane životného prostredia a v zmierňovaní dosahu klimatických zmien. Ukázalo sa tiež, že Slováci ako spoločensky zodpovedné najviac rozoznávajú obchodné reťazce a mobilných operátorov.

Prieskum, ktorého cieľom je zistiť trendy vo vnímaní zodpovedného podnikania, realizuje každé dva roky Business Leaders Forum, v spolupráci s agentúrou Focus. Prieskum uskutočnila agentúra dotazníkovou formou na reprezentatívnej vzorke 1021 respondentov vo veku od 18 rokov.

Väčšina opýtaných, spolu 94 %, si myslí, že firmy by mali mať popri tvorbe zisku aj ciele v oblasti zodpovedného podnikania – teda chrániť životné prostredie, starať sa o zamestnancov, podporovať okolitú komunitu a transparentne a otvorene komunikovať o svojich aktivitách. Toto presvedčenie "určite" uviedlo 59 % dospelých a k názoru "skôr áno" sa priklonilo ďalších 35 % respondentov.

Firmy by sa podľa prieskumu mali zaoberať aj podporou riešenia celospoločenských problémov, ako sú klimatická zmena alebo korupcia. Verejnosť za najdôležitejšiu považuje podporu ochrany životného prostredia a zmierňovania dosahu klimatickej zmeny. Túto tému ako dôležitú označilo 53 % respondentov. Viac ako 40 % respondentov označilo za dôležité aj témy ako podpora sociálne či zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľov a snaha o ich začlenenie, či podpora vzdelávania mladej generácie. Takmer 40 % ľudí tiež považuje za dôležitý boj proti korupcii.

Verejnosť ako spoločensky zodpovedné najčastejšie rozoznáva firmy, ktoré svoje aktivity komunikujú priamo zákazníkom a každodenne s nimi prichádzajú do styku. Práve obchodné reťazce a telekomunikační operátori sú aj členmi združenia zodpovedných firiem Business Leaders Forum.

"Tieto spoločnosti svoje CSR aktivity komunikujú už dlhodobo. Navyše zákazníkov vzdelávajú a motivujú ich pozerať sa aj na iné aspekty tovarov a služieb, ako je len cena," uviedol výkonný riaditeľ združenia Michal Kišša.