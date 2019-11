Nový benzín s vyššou prímesou etanolu neškodí motorom,tvrdia výrobcovia biopalív

dnes 11:16 -

Benzín E10 s vyšším podielom etanolu, ktorý budú vodiči na Slovensku tankovať od Nového roka, nemá negatívny vplyv na motory, a to ani v prípade starších vozidiel. Povedal to vo štvrtok Radoslav Jonáš, expert združenia pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB). Vyšší podiel bioetanolu podľa Jonáša nemá vplyv ani na výkon motora a navyše šetrí životné prostredie.

"Benzín 95 E10 je štandardný benzín. Nie je to žiadny experiment. Dnes sa masívne používa v Belgicku, Bulharsku, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Luxembursku, Rumunsku, a Holandsku. Od 1. januára 2020 pribudnú Maďarsko, Litva a Slovensko," upozornil Jonáš. Na toto palivo podľa neho jazdia stámilióny áut na celom svete, a to aj v krajinách, kde majú podstatne starší vozový park ako na Slovensku.

Podľa ZVVB boli v médiách v posledných dňoch a týždňoch publikované o novom benzíne E10 niektoré nepresné informácie, čo spôsobilo nervozitu motoristov. "Nie je možné tvrdiť, že benzín 95 E10 môže poškodiť motor alebo palivovú sústavu starších áut, pretože na to neexistuje relevantný podklad. Naopak, existujú obsiahle štúdie relevantných inštitúcií, napríklad Európskeho normalizačného ústavu, ktoré jednoznačne preukázali, že benzín E10 nemá negatívny vplyv na materiály, z ktorých sú vyrábané motory a palivové sústavy áut," povedal Jonáš. Pripustil však, že E10 by teoreticky mohol mať vplyv na niektoré polyuretánové dielce motorov, a preto by sa majitelia starších áut mali na používanie tohto benzínu informovať.

ZVVB zdôraznilo environmentálny prínos nového benzínu. "Je to najlacnejší a najefektívnejší spôsob, ako splniť naše environmentálne záväzky," dodal Jonáš. Emisná stopa litra biopaliva je podľa neho v porovnaní s emisnou stopou fosílneho paliva o 70 % nižšia.