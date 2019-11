Dolámaná raketa za 50 000 dolárov

Zdroj: NYT;CNBC

Na neslávne známom finále US Open v roku 2018 prehrala Serena Williamsová s Japonkou Naomi Osaka po tom, čo dva krát porušila pravidlá. Jedným z nich bolo dolámanie rakety za ktoré dostala Williamsová pokutu 17 000 dolárov. Táto poškodená raketa sa dostáva do aukcie Goldin Auctions. Jej vyvolávacia cena začína na 2 000 dolároch a predpokladá sa, že u nového majiteľa skončí za 25 000 až 50 000 dolárov, informoval denník New York Times.





Kým sa poškodená raketa dostala do dražby, mal ju odloženú v skrini 22-ročný zberač loptičiek na zápase v roku 2018. Justin Arrington-Holmes, študent na Boston College, požiadal Williamsovú, aby sa po zápase spoločne odfotili a tenisová šampiónka mu venovala raketu. Holmesa presvedčil priateľ, aby ju predal a zarobil na nej nejaké peniaze. Dostal za ňu 500 dolárov, píše New York Times, raketa Wilson Blade SW 104 sa nová predáva za 249,00 dolárov. Holmes povedal pre New York Times, že si neuvedomil, akú cenu by mohla raketa mať. "Pri spätnom pohľade by som asi prijal, keby mi s tým niekto pomohol, nevedel som ako to finguje. Chcel som sa jej len zbaviť.“

Na to, aby dokázal raketu predať, musel Holmes dokázať, že patrila Williamsovej. Brigandi Coins and Collectibles ju následne predali ďalej, odmietli pre CNBC uviesť za koľko. Spoločnosť Goldin Auctions na dokazovanie pravosti použila technológiu priraďovania fotografií, či sa poškodenie zhoduje s tým, čo je vidieť na fotografiách zo zápasu.





Aktuálny predajca rakety je anonymný a Holmes z predaja nezarobí nič. "Mohli by dať pár tisíc charitatívnym organizáciám alebo organizáciám ako je Harlem Junior Tennis," povedal Holmes pre New York Times. Harlem Junior Tennis je nezisková organizácia poskytujúca tenisové programy pre deti a mládež vo vysoko rizikových štvrtiach s nízkymi príjmami. „Dúfam, že z toho bude mať niekto úžitok,“ dodal. Aukcia sa končí 7. decembra.

Pokiaľ ide o ďalšie kultové rakety predávané v aukcii, v roku 2017 to bola napríklad tenisová raketa, ktorú v roku 1973 použila Billie Jean Kingová proti Bobbymu Riggsovi (známy súboj pohlaví), vydražila sa za 125 000 dolárov. Časť výnosu smerovala do Športovej nadácie žien, ktorá pomáha mladým dievčatám venovať sa športu.