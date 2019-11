Letisko v Bratislave vybavilo v tomto roku už viac ako 2 milióny cestujúcich

dnes 14:31 -

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vybavilo za desať mesiacov tohto roka už viac ako 2 milióny cestujúcich. Dvojmiliónovú hranicu cestujúcich ročne sa pritom podľa hovorkyne letiska Veroniky Ševčíkovej podarilo v celej histórii letiska prekonať doposiaľ len trikrát – v rokoch 2007, 2008 a 2018.

Do konca októbra už odletelo z Bratislavy alebo priletelo do nej spolu 2.011.946 osôb. Letisko tak za desať mesiacov na prílete a odlete odbavilo o 19 cestujúcich viac ako v rovnakom období vlani. "Najviac cestujúcich smerovalo už tradične do Londýna, Dublinu, Kyjeva, Skopje či Sofie a z nich do Bratislavy. Za desať mesiacov sa na letisku uskutočnilo 25.117 odletov a pristátí lietadiel," priblížila Ševčíková.

V samotnom októbri vybavilo letisko 161.331 cestujúcich a 2350 letov. V desiatom mesiaci roka sa zároveň uzavrela séria letných dovolenkových charterových letov a koncom mesiaca prešlo letisko z letného na zimný letový poriadok. Ten bude platiť do 28. marca 2020. "Počas zimy budú pravidelné lety ponúkať prepravcovia Ryanair, Wizz Air, Pobeda a flydubai. Plánované sú aj série dovolenkových letov do Hurghady, Gambie a Ománu," dodala hovorkyňa.