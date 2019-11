V UniCredit Bank sa podľa odborárov schyľuje k štrajku

dnes 14:31 -

V UniCredit Bank sa podľa vyjadrení Odborovej organizácie pôsobiacej pri UniCredit Bank schyľuje k štrajku. Ako informovala predsedníčka zväzu Jana Szászová, štrajkovú pohotovosť vyhlásili ešte 9. októbra tohto roka. Dôvodom je podľa nej skutočnosť, že zamestnávateľ odmietol v procese kolektívneho vyjednávania všetky návrhy týkajúce sa mzdových podmienok a mzdového navýšenia na rok 2020. Ako však pre agentúru SITA povedala hovorkyňa UniCredit Bank Zuzana Ďuďáková, banka pravidelne prehodnocuje mzdy svojich zamestnancov a ich snahou je ponúkať konkurencieschopné odmeňovanie v tomto sektore, pričom zohľadňuje súčasnú situáciu v hospodárstve a na trhu práce.

Banka podľa Szászovej dosahuje dobré hospodárske výsledky a generuje zisk, pritom podiel miezd jej zamestnancov na zisku je oveľa nižší ako v krajinách západnej Európy, alebo napr. aj v Slovinsku. "Banka, ktorá sa zaraďuje medzi päť najväčších bánk na Slovensku, nedokáže zvýšiť mzdy svojim zamestnancom ani o mieru inflácie a návrh na vyplatenie 13. mzdy vo výške 500 eur je zamestnávateľ ochotný zrealizovať iba v prípade, keď sa znížia základné mzdy," hovorí Szászová. Snahou banky je však podľa Ďuďákovej byť jedným z popredných zamestnávateľov vo finančnom sektore v Európe. "Rešpektujeme názory našich zamestnancov. Naďalej pokračujeme v diskusiách so zástupcami odborov, ako aj s našimi zamestnancami," povedala pre agentúru SITA Ďuďáková.

Problémom je pre zamestnávateľa podľa Szászovej aj napriek výraznému prekročeniu plánovaného zisku vyplatenie vianočnej odmeny. "Tento návrh bol zamietnutý samotným akcionárom vo Viedni. Je to o to viac zarážajúce, že skupina UniCredit sa hrdí získaním certifikátu najlepšieho zamestnávateľa v krajinách ako Taliansko a Nemecko. Odborári to považujú za jasný znak rozdielneho prístupu k zamestnancom v krajinách strednej a východnej Európy," uviedla Szászová.

Skupina UniCredit podľa Szászovej znižuje náklady na úkor zamestnancov, pričom na druhej strane nie je žiadny problém, aby členovia predstavenstva v súlade so skupinovou politikou dostávali ročné bonusy vo výške 100 % ich ročnej mzdy. "Oproti tomu bežný zamestnanec, ak má šťastie a patrí k 70 % zamestnancom, ktorí ročný bonus dostanú, má vyplatený bonus vo výške od 4 do 16 % ročnej mzdy," pokračovala Szászová. Zamestnanci na pobočkách pritom pracujú podľa nej bez ročného bonusu, iba za základné mzdy, ktorých výška vo väčšine prípadov začína od 800 eur v hrubom a nepresiahne v hrubom tisíc eur. Prilepšiť k základným mzdám si môžu podľa Szászovej štvrťročnými odmenami, ktorých vyplatenie je podmienené splnením náročných, stále vyšších predajných plánov, čo sa nepodarí každému. Sú nastavované tak, aby ich splnilo maximálne 60 % zamestnancov.

Situácia na centrále sa od tej na pobočkách podľa Szászovej príliš nelíši. Nízke mzdy na pozíciách, ktoré si vyžadujú kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdelaných a jazykovo zdatných zamestnancov spôsobujú, že zamestnanci z banky odchádzajú na lepšie platené miesta. "Na ich miesta nie je jednoduché nájsť náhradu, ale často sa za nich náhrada ani nehľadá. Agenda je následne rozdelená medzi ostávajúcich zamestnancov, ktorí nával práce nemajú šancu zvládať v riadnom pracovnom čase," dodala Szászová.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky vznikla 1. decembra 2013. Na slovenskom trhu však banka pôsobí od júla 1990, odvtedy prešla viacerými zmenami názvov a vlastníckej štruktúry. Predstavenstvo skupiny UniCredit schválilo projekt zlúčenia dcérskych spoločností v Českej republike a na Slovensku do jednej cezhraničnej banky 13. novembra 2012.