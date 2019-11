Stavebný zákon sa už do NRSR asi nedostane, na vládu má ísť o týždeň

dnes 14:31 -

Návrh stavebného zákona by mal ísť na rokovanie vlády budúci týždeň. Súčasná Národná rada (NR) SR sa ním však už pravdepodobne zaoberať nebude. Štátny tajomník rezortu dopravy Peter Ďurček to uviedol na pondelkovom Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva.

Legislatívna rada vlády SR sa má zaoberať stavebným zákonom z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR budúci týždeň. Štandardný postup je pritom taký, že pokiaľ zákon prejde legislatívnou radou vlády, ide na najbližšie zasadnutie vládneho kabinetu. "Takže, ak sa nemýlim, legislatívna rada vlády je 12. 11., to by mal byť utorok, a na najbližšiu vládu by mal ísť potom stavebný zákon, to znamená 13. 11.," dodal Ďurček.

Zároveň si myslí, že súčasný parlament už nebude rokovať o tejto právnej norme. "Pán predseda vlády to avizoval už v septembri, že nechce, aby zákon išiel z vlády ďalej do parlamentu, takže toto budeme musieť asi rešpektovať," poznamenal.

Návrh zákona o výstavbe, teda stavebný zákon, už v októbri prerokovala a odobrila Hospodárska a sociálna rada SR. Právna norma okrem iného počíta s tým, že by sa mal zjednodušiť proces prípravy výstavby. Rozhodovanie v tomto procese by už nemalo byť dvojzložkové. Stačiť bude stavebný súhlas, ktorým stavebný úrad súhlasí so stavebným zámerom. Zároveň by sa malo posilniť postavenie vlastníkov pozemkov a stavieb a ich práva k stavbe.

Spojenie územného plánovania a výstavby v jednom zákone podľa ministerstva dopravy vyvolalo neprehľadnosť právnej úpravy. Územné plánovanie a výstavba by sa tak mali oddeliť, pretože podľa súčasne platnej Ústavy SR ide v územnom plánovaní o samostatnú pôsobnosť územných celkov a vo veciach výstavby ide o výkon štátnej správy.