Spoločná európska mena oproti doláru klesla

dnes 16:16 -

Euro v úvode stredajšieho obchodovania voči doláru oslabilo. Trh ovplyvňovalo to, že dátum brexitu by sa mohol posunúť na záver januára, ale vo Veľkej Británii by v tom čase mohli byť parlamentné voľby, čo prináša novú neistotu do celého procesu.

Spoločná európska mena si oproti doláru pohoršila na 1,1119 USD/EUR z utorkovej uzatváracej úrovne 1,1127 USD/EUR. Kurz dolára voči japonskému jenu bol stabilný a obchodoval sa na úrovni 108,45 JPY/USD.