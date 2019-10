Riešenie problému príjmovej nerovnosti: Dôkladne prepracovať daňový systém

Zdroj: theconversation

Foto: getty images;

Za trvalé dedičstvo Ronalda Reagana a Margaret Thatcherovej sa považovalo znižovanie daní pre podniky aj pre bohatých a znižovanie verejných výdavkov v prospech hospodárskej súťaže na voľnom trhu. Dnes sa však karta obracia a niektoré vlády už ohlásili koniec šetrenia, či plány na zvýšenie minimálnej mzdy, zvýšenia dane zo ziskov spoločností, príjmov najbohatších a transakcií vo finančnom sektore.

Niektorí tvrdia, že nerovnosť je potrebná na to, aby sa ľuďom poskytli stimuly na súťaženie a inovácie, čím sa v konečnom dôsledku zväčšuje ekonomika pre všetkých. Ako sa ale ukázalo, úroveň nerovnosti je už neudržateľná. V Spojenom kráľovstve vlastnilo najbohatšie percento ľudí 20 % všetkého osobného majetku v roku 2012 a v roku 2016 zarobilo takmer 12 % národného dôchodku pred zdanením. Čísla z USA sú ešte vyššie a celosvetovo sa zvyšujú aj v Indii a Číne.







Ekonomika môže rásť, ale v spoločnostiach, v ktorých existuje rekordná miera bezdomovcov spolu s vysokým a rastúcim počtom prázdnych domov, je až príliš veľa viditeľných rozdielov. Viac informácií o rozsahu nerovnosti a jej dôsledkoch vyvolalo tlak na politikov, aby sa problémom zaoberali. Zvýšenie daní doplnené o nárast verejných výdavkov má z dlhodobého hľadiska väčší potenciál na úspešné zníženie nerovnosti, než ktorákoľvek iná politika.



Zástancovia vyšších daní poznamenávajú, že zdroje akumulované bohatými sa do značnej miery šetria a investujú do osobných aktív, ako sú luxusné domy alebo jachty, a nie reinvestujú do inovácií a pracovných miest. Podobne sa zvyšujúca časť firemných ziskov nevynakladá na produkciu, radšej sa vytvárajú rekordné hotovostné rezervy. Najslabšie zarábajúca vrstva musí znášať väčšie daňové zaťaženie ako bohatí, preto je zvýšiť sadzby pre tých, ktorí sú najvyššie. Aby bolo prerozdeľovanie hospodárskych zdrojov spravodlivejšie. Toto je však iba časť riešenia.



Mnoho ekonómov, inšpirovaných prácou Thomasa Pikettyho, sa vyslovuje za explicitné dane z majetku. Ako uviedol miliardár Bill Gates, väčšina zdrojov bohatých je obsiahnutá skôr v ich aktívach ako v ich príjmových tokoch, a tak priame zdaňovanie bohatstva by bolo pri potláčaní nerovnosti účinnejšie. Je tiež nevyhnutné venovať väčšiu pozornosť zdaňovaniu prevodu majetku, pretože v súčasnosti sa podieľajú na udržiavaní nízkej sumy príjmov.

Ďalší návrh na zdaňovanie prevodov majetku sa zameriava na finančný sektor. Za spustenie finančnej krízy v rokoch 2007 - 2008 bolo zodpovedné krátkodobé špekulatívne obchodovanie medzi finančnými inštitúciami. Zdaňovanie finančných transakcií by mohlo znížiť nestabilitu, ktorá vyplýva z rizikovej finančnej činnosti, zvýšením nákladov na špekulácie. Tento druh dane by tiež mohol znížiť nerovnosť tým, že by sa znížili žiaduce rizikové finančné nástroje a znížili sa potenciálne zisky dostupné pre finančné elity. Daňová reforma je asi najdôležitejším krokom. Dnes sa aj pri silnej politickej vôli dá daniam vyhýbať zákonným aj nelegálnym spôsobom.

Problematika si vyžaduje komplexnejšiu stratégiu na predchádzanie vzniku nerovnosti.

Súčasné návrhy prevenčnej politiky sa správne zameriavajú na bývanie, na jeden z najväčších finančných záujmov ľudí. Vlastníctvo nehnuteľnosti na bývanie rozširuje bohatstvo domácností, môže však spôsobovať nestabilitu ak sa opiera o veľký hypotekárny dlh. Ukázala to kríza v rokoch 2007 – 2008, kedy mnohé rodiny zaznamenali veľké straty v dôsledku prudkého poklesu cien nehnuteľností.







Vedci nedávno zistili, že nie každý dokáže profitovať z majetku, ako je nehnuteľnosť na bývanie. Ženy, mladí, či rodiny s nízkymi príjmami, pociťujú len slabšie zlepšenie svojho finančného blahobytu v porovnaní s ostatnými. Je to preto, že sú finančne zraniteľnejší. Ich prístup k bohatstvu, ako aj spôsob, akým sa hodnota tohto bohatstva v priebehu času mení, nie je len na individuálnych rozhodnutiach, ale je do veľkej miery ovplyvnená hospodárskou politikou a spôsobom, akým fungujú finančné trhy. Preto je potrebná dôkladná stratégia na obstarávanie kľúčových aktív na podporu zraniteľnejších ľudí a zníženie nerovnosti.

Politici si začali uvedomovať dôležitosť týchto druhov politík. Britskí labouristi sa zaviazali postaviť milión nových domov a regulovať trh prenájmu, ak vo voľbách uspejú. V USA Bernie Sanders, nádejný prezidentský kandidát vo voľbách 2020 sľubuje „bývanie pre všetkých“ a podobné iniciatívy uviedli aj iní kandidáti.

Jedna jediná iniciatíva nerovnosť nevyrieši. Úspešná stratégia by mala byť komplexná a mala by dopĺňať daňovú reformu s prevenčnými politikami. Existuje veľa potenciálnych problémov, ktoré treba brať do úvahy, ale po prejavení politickej vôle nadišiel čas na systémové zmeny.