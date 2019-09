Tehotenský príspevok sa nezavedie, opozičná novela neprešla do druhého čítania

dnes 17:31 -

Parlament v stredu neposunul do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnom poistení od poslancov za hnutie OĽaNO, ktorým chceli zaviesť tehotenský príspevok ako dávku nemocenského poistenia. Nárok na tehotenský príspevok by mala tehotná žena od ukončenia dvanásteho týždňa tehotenstva. Podmienky získania nároku na tehotenský príspevok by boli rovnaké ako podmienky na získanie materskej dávky.

Nárok na tehotenský príspevok by trval až do vzniku nároku na materské alebo nároku na rodičovský príspevok k dieťaťu, s ktorým je tehotná, spontánneho potratu, umelého prerušenia tehotenstva alebo iného potratu alebo smrti poistenkyne. Výška tehotenského príspevku by bola 7,12 eura na deň. Ak má teda mesiac 31 dní, tehotná žena by dostala 220,72 eura, čo je približne rovnaká suma ako je suma rodičovského príspevku v roku 2019.