Nemecká ekonomika je v slabej fáze, dlhodobú recesiu však ministerstvo financií neočakáva

Nemecká ekonomika sa síce nachádza vo fáze oslabovania, dlhodobá recesia však na základe dostupných údajov nehrozí. Oznámilo to v piatok nemecké ministerstvo financií. V druhom kvartáli najväčšia európska ekonomika klesla o 0,1 % a podľa odhadov viacerých inštitúcií, vrátane centrálnej banky krajiny, pravdepodobne oslabila aj v aktuálnom štvrťroku. To by znamenalo, že Nemecko sa v treťom kvartáli ocitne v recesii, ktorú ekonómovia zvyčajne definujú ako dva za sebou nasledujúce štvrťroky poklesu hospodárskej aktivity.

Podľa ministerstva financií septembrové dáta poukazujú na ďalší pokles exportu a utlmovanie priemyselnej výroby, stavebný sektor ale zostáva silný. „Nemecká ekonomika je v slabej fáze, keď potlačený rast globálneho priemyslu ovplyvňuje exportne orientovanú nemeckú ekonomiku... výraznejší prepad alebo dokonca dlhšiu recesiu, však v súčasnosti neočakávame,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.