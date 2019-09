Investície v slovenskej ekonomike v druhom kvartáli klesli

dnes 13:31 -

Investičná aktivita na Slovensku po dvoch štvrťrokoch rastu v druhom kvartáli tohto roka opäť klesla. Podľa údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ) totiž tvorba hrubého fixného kapitálu, teda investície, medziročne klesla o 3,8 % na 5,031 mld. eur, kým v prvom štvrťroku ešte zaznamenala rast o 2,1 %. Celková tvorba hrubého kapitálu, ktorá okrem investícií zohľadňuje aj vývoj zásob, pritom medziročne stúpla o 11,9 % na 6,02 mld. eur, z čoho zmena stavu zásob predstavovala takmer 990 mil. eur.

„V prepade investícií sa pravdepodobne prejavilo ich obmedzovanie vplyvom nepriaznivého vývoja v zahraničnom dopyte,“ konštatovali v reakcii na údaje ŠÚ analytici menového úseku Národnej banky Slovenska. V nefinančných podnikoch bol pokles podčiarknutý aj bázickým efektom, keďže do minulého roka spadali aj investície do budovania novej automobilky Jaguar Land Rover. „Pokles investičnej aktivity v automobilovom priemysle nedokázala vykompenzovať vyššia tvorba fixného kapitálu v papierenskom a drevospracujúcom priemysle, v rafinériách, sieťových službách a telekomunikáciách,“ uvádza sa v komentári menového úseku centrálnej banky.

Vývoj investícií podľa štatistikov v druhom kvartáli ovplyvnil najmä nižší objem nakúpených nových fixných aktív o 3,2 % v hodnote 5,2 mld. eur. Objem úbytku použitého dlhodobého majetku stúpol o 5,8 % na 455,5 mil. eur. Z hľadiska jednotlivých sektorov najväčší podiel investícií smeroval do nefinančných korporácií, 64,8 %. Rast investičnej aktivity vykázal sektor finančných korporácií o 54,8 %, domácnosti o 6,9 % a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam o 3 %. Pokles vykázala verejná správa o 11,1 % a sektor nefinančných korporácií o 6,6 %.

Medziročný pokles investičného dopytu bol výsledkom najmä nižších investícií do stavieb o 6,5 %, z toho do ostatných stavieb klesli o 10,9 %. Znížili sa aj kapitálové výdavky do strojov a zariadení, zbraňových systémov o 2,6 %, v tom výdavky do ostatných strojov a zariadení klesli o 3,8 %. Rast výdavkov bol zaznamenaný do budov na bývanie o 8,7 %, dopravných prostriedkov o 0,7 %, produktov duševného vlastníctva o 3,7 % a na obstaranie kultivovaných biologických zdrojov o 17,4 %.