Hviezdy Beverly Hills 90210 zarobili veľa peňazí, kto je z nich aktuálne najbohatší?

Tori Spellingová

Keď jej otec, Aaron Spelling, zomrel v roku 2006, údajne jej zanechal iba 800 000 dolárov zo svojich 600 miliónov. V roku 2012 si spoločne s manželom Deanom McDermottom vzali pôžičku 400 000 dolárov, ktorú ale prestali splácať. V roku 2014 jej mama v New York Times zverejnila, že Tori mala „šialené“ nákupné výdavky. „Zavrela sa do obchodu a pustila 50 až 60 000 dolárov.“ V roku 2016 boli medializované správy, že American Express herečku zažaloval za nezaplatenie takmer 38 000 dolárov z kreditnej karty. Podľa Celebrity Net Worth, ktorá sa spolieha na verejné záznamy a správy pri vytvárania svojich odhadov, má Spellingová majetok vo výške 500 000 dolárov.







„Nie je záhadou, prečo mám problémy s peniazmi. Vyrastala som v bohatej rodine čo prekonávalo tie najdivokejšie sny každého človeka,“ napísala Spellingová v monografii z roku 2013. „Nikdy som nevedela nič iné. Aj keď sa snažím prijať jednoduchší životný štýl, nedokážem sa vzdať svojich drahých chúťok. A hoci môj vkus nie je trendy, je stále dosť drahý. Presťahovala som sa, aby som si zjednodušila život, ale cestou som prišla o takmer milión dolárov.“ V skutočnosti je jej prázdny bankový účet motiváciou pre opätovné uvedenie BH90210. Ale nedávno pri narážke na peniaze sa Spellingová v televízii ohradila. „Dokážem si platiť svoje účty? Áno, ďakujem."







Gabrielle Carterisová

Carterisová, ktorá hrala Andreu Zuckermanovú, počas Beverly Hills 90210 lietala súkromnými lietadlami a užívala si slávu všade kam prišla. Dnes je prezidentkou odborovej organizácie SAG-AFTRA, ktorá zastupuje 160 000 pracovníkov v oblasti médií a zábavy. Jej čisté imanie sa odhaduje na 3 milióny dolárov.







Brian Austin Green

Tento herec zažiaril v roli Davida Silvera a neskôr svadbou s herečkou Megan Foxovou v roku 2010. Podľa Celebrity Net Worth má čisté imanie 4 milióny dolárov. "Keď som začal nakrúcať 90210, môj otec bol môj manažér a moja matka bola moja obchodná manažérka." Zarobili si teda naozaj dobré peniaze, pretože ja som si zarobil dobré peniaze,“ nedávno prezradil Austin pre časopis AARP. „Dom je už vyplatený, peniaze majú v banke. V tomto smere sú požehnaní.“ Green podal v roku 2012 žalobu, v ktorej požadoval, aby mu jeho bývalá manželka Vanessa Marcilová vrátila späť 200 000 dolárov, ktoré jej požičal počas ich vzťahu. Keď sa v roku 2015 začal rozvodový process Foxovou, predali dva svoje domy za 2,6 milióna dolárov a 1,25 milióna dolárov. Foxová a Green sa neskôr rozhodli zostať spolu.





Jennie Garthová

Hrala bohatú a populárnu Kelly Taylorovú, ale v reálnom živote bola šokovaná platom, ktorý za svoj vherecký výkon brala. „Keďže 90210 je úspešným televíznym seriálom, vyzerá to, že sa mi splnil sen, nie? V mnohých ohľadoch je to skutočne tak,“ napísala Garthová pre Hollywood Blonde v roku 2014. „V prvom rade sú to naozaj dobré peniaze, úroveň, ktorej som ako tinedžerka jednoducho nerozumela. Ale rýchlo som pochopila. Zrazu som dokázala kúpiť veci pre ľudí, ktorých som milovala, posielať im darčeky a zavolať ich na večeru. V mladom veku som sa mohla sama o seba postarať a byť finančne nezávislá.“ Po skončení seriálu sa Garthová ešte objavila v hŕstke televíznych filmov a relácií. Podľa Celebrity Net Worth má čisté imanie v hodnote okolo 8 miliónov dolárov. Väčšina toho, čo verejnosť vie o Garthovej financiách, pochádza z rozvodových dokumentov. Keď sa rozišla s Petrom Facinellim v roku 2013, TMZ informoval že sa exmanželia dohodli na zdieľaní bankového účtu pre svoje tri deti. Keď v roku 2018 požiadala o rozvod s Davom Abramsom, herečka spomenula, že podpísala predmanželskú dohodu. Vo februári rozvod zrušili. Garthová nedávno predala svoj dom za 4,477 miliónov dolárov, ktorý pôvodne kúpila za 2 milióny dolárov.









Ian Ziering

Alias Steve Sanders, v priebehu rokov spustil sovju cestovnú stránku s názvom CelebrityHideaways.com, založil odevnú značku Chainsaw Brands, súťažil v Dancing With the Stars, vystupoval v Chippendales a daboval predaj produktov starostlivosti o pleť. Jeho honoráre sa pohybujú od 20 000 do 50 000 dolárov. Ziering je na LinkedIn a tiež prevádzkuje blog so svojou manželkou Erin. Podčiarknúté a sčítané, Celebrity Net Worth odhaduje čisté imanie Iana Zieringa na 8 miliónov dolárov.







Shannen Dohertyová

Neskoré príchody a rozdielne názory spôsobili, že postava Brendy Walshovej po štvrtej sérii skončila. V článku z týždenníka Entertainment Weekly, sa Dohertyová priznala aj niektorým ´dalším negatívnym skúsenostiam, ako napríklad, že ešte ako 22 ročná sa jej dlh vyšplhal na 36 000 dolárov. „Skutočne ma hnevá, keď sa ľudia zaujímajú, koľko zarobím, zvlášť keď sa mýlia," uviedla Dohertyová. „Nerobím za 12 000 dolárov týždenne. Zarobím oveľa viac peňazí ako 12 000 dolárov týždenne. Ale som v najvyššom daňovom pásme a musím, ako viete, platiť právnikov. A samozrejme, rada nakupujem. Keď ste mladí a všetko, čo viete, je to, koľko peňazí zarobíte za týždeň, nemusíte nevyhnutne premýšľať o všetkom, čo z toho vyplýva.“ To sa ale časom zmenilo a zdá sa, že v rámci finančnej gramotnosti je už niekde inde. V roku 2015 žalovala správcovskú firmu za údajné nesprávne hospodárenie s jej peniazmi kvôli čomu sa ocitla bez poistenia. Následne jej diagnostikovali rakovinu prsníka. Začiatkom tohto roka žalovala štát, že jej nezaplatil pohľadávku vo výške 1,4 milióna dolárov za dom, ktorý podľa jej slov bol poškodený požiarmi v Kalifornii. Dohertyová je v tomto rebríčku na druhom mieste, pretože jej čisté imanie je odhadované na 10 miliónov dolárov. „Prešla som rakovinou a zvažovala som rozhodnutia, ktoré som urobila. Musím pracovať a zarobiť si peniaze. Nikdy som si nevyberala stratégie ale teraz som trochu strategickejšia.“







Jason Priestley

Veľká časť príbehu Beverly Hills 90210 sa krúti okolo Brandona Walsha, takže to dáva zmysel, že Priestley je spomedzi kolegov číslo jeden. Jeho čisté imanie 16 miliónov dolárov však nepochádza výhradne z oblasti šoubiznisu. Okrem toho, že sa objavil v hudobnom videu Britney Spears, hral v seriáli Call Me Fitz a režíroval dokumentárny film o kanadských rockeroch Barenaked Ladies, Priestley má záľubu aj v jazde za volantom pretekárskych automobilov. „Bola to ďalšia časť mojej kariéry, zaplatil som si štratovné na pretekoch,“ povedal v roku 2012 pre Sydney Morning Herald. „Pretekal som po celom svete a stál som na mnohokrát na debni a striekal veľa šampanského.“ Bolo to však riskantné. V roku 2002 bol Priestley vážne zranený pri havárii na Kentucky Speedway, ktorá mu spôsobila zranenia hlavy a chrbta. Neskôr tento šport opustil úplne. Priestley predal svoj dom so stratou 2,14 milióna dolárov v roku 2014, v tom istom roku vydal vlastnú monografiu. Počas propagácie knihy sa vyjadril aj na margo peňazí. Týkalo sa to jeho bývalej priateľky Holly Robinson Peete. „Bol som v tom čase mladým hercom a ona žila život, ktorý bol v inej stratosfére ako trn môj. Rada cestovala, alebo bolo to iná trieda cestovania a život, ako som si v skutočnosti mohol dovoliť. Dlžil som jej peniaze, ale krátko na to, ako som dostal svoju prvú šou... som si mohol dovoliť vrátiť jej všetko späť, aj som to urobil. Poslal som jej šek. Bolo to asi za 7 500 dolárov. Moji rodičia ma vychovali dobre. “