Cezhraničný prevod peňazí lacnejšie

Zdroj: QZ

dnes 0:51 -

Bankám sa snažia aj v tejto oblasti konkurovať fintech firmy. Dnes už sa dá prostredníctvom týchto firiem celkom rýchlo urobiť prevod napríklad z britskej libry na inú menu po celom svete za poplatok nižší ako 1 %. Podobnú službu ponúkla aj firma PayPal, minulý mesiac na 32 trhoch spustila Xoom, čo je dobré pre ľudí, ktorí posielajú peniaze do zahraničia. Podľa údajov FXC Intelligence, je Xoom niekde uprostred oproti svojim konkurentom. "V niektorých prípadoch je silne konkurencieschopný, v iných menej v porovnaní s priemerom na trhu,“ povedal Daniel Webber, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti FXC Intelligence. "Vidíme to na celom trhu všeobecne. Nikto nie je najlacnejším ani najdrahším zo všetkých.“

Dôležité je nakupovať za najlepšie ceny. Tu hrá rolu celý rad premenných, ako napríklad prevod hotovosti medzi bankami alebo debet verzus kreditné karty. Záleží aj na remitenčnom koridore (devízový pár a zúčastnené krajiny), výške prevodu a pohyblivom kurze mien, ktoré sa neustále menia. To znamená tisíce rôznych cenových kombinácií. Vyznať sa v zložitom poli poplatkov nie je jednoduché. Jednoduché zistenie, koľko peňazí dostane prijímateľ, je najjednoduchším spôsobom, ako posúdiť, ktorá služba ponúka najlepšie riešenie.





Xoom napríklad zverejňuje, že si účtuje transakčný poplatok a tiež že zarába prostredníctvom výmenného kurzu, ktorý si účtuje. Zákazník však musí ísť na inú webovú stránku, aby zistil rozdiel medzi ponúkanou sadzbou sXoom a skutočnou trhovou sadzbou. "PayPal aspoň patrí medzi zopár spoločností, ktoré sa otvorene priznávajú, že zarábajú peniaze priamo na výmennom kurze," uviedol Webber. "Väčšina firiem vám to nepovie. Najtransparentnejší sú pravdepodobne TransferWise.“

Hovorca PayPal uviedol, že sadzby Xoom pre medzinárodné prevody sú konkurencieschopné. "Naše poplatky a sadzby sú uvedené jasne pre každú transakciu pre našich zákazníkov, neexistujú žiadne skryté poplatky. Sme presní, pokiaľ ide o sumu, ktorú zákazník zaplatí a čo príjemca dostane, aby naši zákazníci mohli urobiť informované rozhodnutie.“

Konkurenčný TransferWise sa považuje za transparentný, pretože okrem iného zobrazuje celkové náklady na prevod v domácej mene odosielateľa. Ale tiež to nie je dokonalé. Údaje FXC ukazujú, že osemročná spoločnosť nie vždy ponúka najlepšiu ponuku. TransferWise sa v roku 2016 dostala do sporu s britským regulátorom reklamy za to, že uviedla zavádzajúce tvrdenia o tom, koľko môže zákazník na tejto platforme ušetriť. Ukázalo sa, že TransferWise manipulovala s údajmi vo svoj vlastný prospech a neposkytla klientom dostatok porovnávacích informácií, aby si mohli urobiť úsudok.







Hovorca v tom čase uviedol, že spoločnosť na svojej webovej stránke vytvorila sekciu, ktorása pokúsila podrobnejšie vysvetliť výpočet. Nakoniec sa touto otázkou zaoberali európski regulátori. Vo februári zverejnil Úrad pre finančné riadenie Spojeného kráľovstva vyhlásenie týkajúce sa platieb,v snahe vyjasniť a vyhnúť sa zavádzajúcim reklamám. EÚ má tiež pravidlá, ktoré od poskytovateľov platieb požadujú, aby tieto informácie zverejňovali neutrálnym a zrozumiteľným spôsobom.

Celkovo prílev fintech firiem ponúkajúcich služby prevodu peňazí znamená, že spotrebitelia pravdepodobne dostanú lepšie služby ako kedykoľvek predtým. "Digitalizácia je pre zákazníkov fenomenálna," uviedol Michael Kent, generálny riaditeľ Azimo, spoločnosti na prevod peňazí. "Bude pokračovať v transformácii finančných služieb a znižovaní cien.“