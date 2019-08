Mark Cuban dal 500 000 dolárov na 3D tlač rakety na Mars

Zdroj: businessInsider

Foto: SITA/AP

dnes 0:55 -

„Vesmír je sexy: 3D tlač celej rakety.“ To bol predmet emailu, ktorý Tim Ellis poslal v roku 2015 miliardárovi Markovi Cubanovi. „Jeho e-mail je verejný, aby sa s ním ľudia mohli skontaktovať, ale neočakával som odpoveď,“ povedal 29 ročný Ellis pre Business Insider. „Spomenul som si, že som z mesta v jeho blízkosti v Texase keď som hľadal možnosti pre životaschopnosť 3D tlače rakiet a obzeral sa po rizikovom kapitále na financovanie vo výške 100 000 dolárov.“

Cuban reagoval do piatich minút. O necelý týždeň neskôr sa súhlasne vyjadril, že bude financovať celých 500 000 dolárov. Ellis a Jordan Noone použili tieto peniaze na spustenie projektu Relativity Space a následne za tri roky získal na financovanie 3D tlače rakiet na Mars 45 miliónov dolárov. Sny dostávali zelenú. Firma získala finančné prostriedky od startup inkubátora Y Combinator a len za tri roky na to nasledovalo navýšenie zo Social Capital a Playground Global.

„Dopočul som sa od priateľa na večierku na univerzite, že Cubanov e-mail je verejný. Chceli sme upútať jeho pozornosť a od vtedy už investoval do každého kola financovania. Vedel, že sme mladí, ale jednoznačne nám dôveroval, uznal naše odborné znalosti.“ Ellis naráža na obdobie strávené u Jeffa Bezosa. Ako inžinier v Blue Origin tam skúmal možnosti 3D tlače ako ďalšieho spôsobu vytvárania zložitých raketových častí. Teraz, s kolegom zakladateľom, a SpaceX absolventom Nooneom,majú jasný cieľ. Automatizovať výrobu pomocou 3D tlače. Dnes už Relativity Space používa 3D tlačiarne pre asi 95 % komponentov, ktoré potrebuje na zostavenie kozmickej lode. V súčasnosti má tlačiarne v Kalifornii, ale plánuje za 59 miliónov dolárov vytvoriť stále výrobné centrum v Mississippi. Spoločnosť tvrdí, že vlastní najväčšiu kovovú 3D tlačiareň na svete.

Ellis študoval na Univerzite v južnej Kalifornii, odbor leteckého inžinierstva, dnes je najmladším členom Rady pre vesmír (US Space Council) a radí prezidentovi v otázkach vesmírnej politiky. Hovorí, že bremeno spojené s letmi na Mars by nemal znášať iba Muskov SpaceX. Bude to a zásadná zmena v tom, ako dnes ľudia premýšľajú o existencii.